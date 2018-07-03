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Номер извещения
ГП806558
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закуп фурмы газокислородной для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Почтовый адрес
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
Контактный телефон
+7 351 725-57-55
Факс
+7 35168 9-27-77
Адрес электронной почты
OlegShalakhov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалахов Олег Васильевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Фурма газокислородная ФГК-500 по ТЗ - 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806558Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Фурма газокислородная ФГК-500 по ТЗ - 1 шт.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Фурма газокислородная ФГК-500 по ТЗ - 1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Заявка подается на весь закупаемый объем! Не обязательная подача предложений на все позиции. Предложения будут рассматриваться только поданные в соответствии с требованиями торгов.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Базис поставки DDP- Челябинский филиал ПАО "Уралкуз", 454038, г. Челябинск, ул. Монтажников, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралкуз
Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз
Адрес местонахождения
456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7
29.21.1
Документация лота
Кол-во: 1
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