Закуп фурмы газокислородной для нужд ЧФ ПАО "Уралкуз"

Лот 1

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить ТМЦ (далее – «Товар»), ассортимент, количество, комплектность, стоимость, сроки поставки и способ доставки которого определяется спецификациями, являющимися приложением к настоящему договору. Спецификация оформляется на каждую поставку Товара. Спецификации к настоящему договору составляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и заверяется фирменными печатями. Фурма газокислородная ФГК-500 по ТЗ - 1 шт.