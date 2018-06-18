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Номер извещения
ГП806560
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Термометр электроконтактный ТКП-150М
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2621
Факс
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Адрес электронной почты
Minnehanova.IR@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миннеханова Ирина Рифовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Термометр электроконтактный ТКП-150М После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном предложении, могут варьироваться
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201822.06.2018 13:0022.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806560Подведение итогов не позднее Термометр электроконтактный ТКП-150М После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном предложении, могут варьироватьсягород Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Термометр электроконтактный ТКП-150М После проведения тендера заключение договора с АО "ОЗНА-Измерительные системы" Объемы, заявляемые в данном предложении, могут варьироваться
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "ОЗНА-Измерительные системы" г. Октябрьский, ул. Северная, 60Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
33.20.51.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
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