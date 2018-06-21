www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Картриджи БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-00-70
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
alexeeva@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Алевтина Хилларовна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка в г. Новый Уренгой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:30 GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806549Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:3021.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806549Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
22.06.2018 08:3022.06.2018 08:3022.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806549Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка в г. Новый Уренгой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно требованиям
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
06
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.