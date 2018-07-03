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    Главная / Торги / Продукция Cisco на БО21 Славнефть

    Продукция Cisco на БО21 Славнефть

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806546Дата и время окончания срока приема заявок Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806546

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продукция Cisco на БО21 Славнефть

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05 доб. 2194

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Ahmetova.ar@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахметова Алена Радиковна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806546Подведение итогов не позднее Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка продукции CISCO на БО21 Славнефть

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    доставка до склада покупателяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 8"

    "Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY)"

    Кол-во: 6

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