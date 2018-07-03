Лот 1

Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА