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Номер извещения
ГП806546
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продукция Cisco на БО21 Славнефть
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2194
Факс
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Адрес электронной почты
Ahmetova.ar@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ахметова Алена Радиковна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806546Подведение итогов не позднее Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маршрутизатор EdgeRouter-Pro, 8 GE, 2 SFP в количестве 6шт. Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2) FC/UPC-LC/UPC simplex LSZH Hyperline (240139) в количестве 24 шт. Кросс стоечный СКРУ-M19-2U|P-C48-FC|ST-(AD-FCD-SM+PT-SM-FC-1) в количестве 6шт. Коммутатор управляемый Cisco SB SRW2008-K9-G5 в количестве 6шт. Коммутатор (switch) Cisco IE-3000-8TC-E в количестве 6шт. Блок питания Cisco PWR-IE50W-AC в количестве 6шт. Модуль оптический Cisco GLC-LH-SMD в количестве 24шт. Сервисный контракт Cisco CON-SNT-IE30008 в количестве 6шт. Лицензия CISCO (Siesisk9T-15002EY) в количестве 6шт. После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка продукции CISCO на БО21 Славнефть
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до склада покупателяРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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