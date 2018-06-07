Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Расходные материалы 2 БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Расходные материалы 2 БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806545

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные материалы 2 БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расходные материалы 2

    Расходные материалы свойства

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:30 GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:3021.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806545Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 08:3022.06.2018 08:3022.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806545Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 08:3022.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806545Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элементы фильтрующие запасные №41030050 (комплект 5 шт.) для фильтра AGF-PV-30, BUHLER technologies"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий ЭФВП-Г-03-(125-70-835)-КО-21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий ФЭМ-ГК1-10 95/43/200"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтрующий ФЭГ-ГКВ-05-ФС50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтрующий ФЭГ-ГКВ-05 ФС 150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтрующий топливный PERKINS SE429B/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Элемент фильтрующий топливный PERKINS SE429"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Элемент фильтрующий топливный Fleetguard FS 1006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Элемент фильтрующий топливный Fleetguard FF4036"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий патронный типа ФЭП-365-05-02 НПП "ФОЛТЕР""

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Элемент фильтрующий охлаждения Fleetguard WF 2076"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Элемент фильтрующий охлаждающей жидкости Fleetguard WF2104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Элемент фильтрующий масляный PERKINS 4324909"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтрующий масляный Fleetguard LF3883"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий масляный Fleetguard LF3325"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Элемент фильтрующий масляный Fleetguard LF 777"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Элемент фильтрующий грубой очистки топлива OE52601 FUEL FILTER ASSEMBLY"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Элемент фильтрующий воздушный SEV 551A/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Элемент фильтрующий воздушный Fleetguard AF27840"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Элемент фильтрующий воздушный Fleetguard AF25557"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Элемент фильтрующий воздушный Fleetguard AF-25437"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Элемент фильтрующий воздушный Fleetguard AF 25278"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Элемент фильтрующий № 4823 для воздушного компрессора Bauer"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Элемент фильтрующий AFF-EL220A-X200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Элемент фильтрующий 1817677С91 STRAINER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Элемент термостатический RA 2994"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Элемент питания ТРОФИ (5 шт. в уп-ке) CR2032 - 5BL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Элемент питания Батарейка DURACELL AAA/LR03 алкалин. бл/12шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Элемент питания алкалиновый ULTRA (крона) 1604AU 6LR61/6LF22/MN1604 9 B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Элемент питания алкалиновый LONGLIFE (EXTRA) A316/LR6/AA 1.5B (6 шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Элемент питания LR44 DURACELL (2шт)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Электрочайник BOSCH TWK 8617"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Электропривод FEEMFN "GE""

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Электропривод DA05S220 Lufberg с пружинным возвратом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Электропривод "Belimo SF230", 20Nm"

    Кол-во: 25

    "Позиция 36"

    "Электропривод "Belimo LR24A-SR", 5Nm, управляющий сигнал 0-10V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Электропривод "Belimo LF230", 4Nm"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Электронагреватель оребренный ТЭНР-85"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "Электромагнит 24В для ЭППУ-8 АСА3.254.009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Электромагнит 110В для ЭППУ-8 АСА3.254.009-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Электроконвектор ЭВУС-2,0кВт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Электроды ОК 61,30 ф-3,2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Электроды ОК 61,30 ф-2,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Электроды ОК 61,30 ф-1,6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Электроды ЛБ-52 д3,2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 46"

    "Электроды LB-52U 3,2мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Электродвигатель 1LA9131-2КА90-Z W=7,5кВт I=13,4А 2930 об/мин.(лапы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Электродвигатель 16.910.000 ОАО КПП «Авиамотор» (электростартер для двигателя НК-16-18 СТД)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Электрод УОНИ-13/55 d=3,0 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 50"

    "Электрод ОК-74.70/8018-G 4мм"

    Кол-во: 250

    "Позиция 51"

    "Электрод ОК-46 д3"

    Кол-во: 25

    "Позиция 52"

    "Электрод ОК 61.30 1,6*300мм 1/4 VP 3,6"

    Кол-во: 14

    "Позиция 53"

    "Электрод ОК 53.70 3,2*350мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Электрод ЛБ-52 д 2,6"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Электрическая розетка взрывозащищенного типа с вилкой16А230 В IP66 тип N2армированный стеклопластик"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Элекмент фильтрующий воздушный SEV551H4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Щуп для мультиметра T3001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Шуруповерт аккумуляторный Makita 6281"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Шуруп самонарезающий 25х4,2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Шнур асбестовый ШАОН ф.10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Шланг дюритовый d-25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Шланг для дыхательного аппарата Спироматик № 3460 190 364"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Шланг для дыхательного аппарата Спироматик № 3460 190 363"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Шар запорный ВГУ Ду700"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Шар запорный ВГУ Ду400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Шар запорный ВГУ Ду250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Шар запорный ВГУ Ду 500"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Шайбы М8 стопорная с наружными зубьями ГОСТ 10463-81"

    Кол-во: 200

    "Позиция 69"

    "Шайба М6 стопорная с наружными зубьями ГОСТ 10463-81"

    Кол-во: 200

    "Позиция 70"

    "Шайба М4 стопорная с наружными зубцами ОЦ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 71"

    "Шайба М20 стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77"

    Кол-во: 200

    "Позиция 72"

    "Шайба М10 стопорная с наружными зубьями ГОСТ 10463-81"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Чайник электрический Panasonic 4л (термопот)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Хомут червячный NORMA 80-100 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Хомут червячный NORMA 30-48 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Хомут червячный NORMA 16-27 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Хомут червячный NORMA 16-27 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Хомут червячный APRO 8-12 мм W1 (50 шт. в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Хомут червячный APRO 70-90 мм W1 (10 шт. в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Хомут червячный APRO 50-70 мм W1 (50 шт. в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Хомут червячный APRO 32-50 мм W1 (50 шт. в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Хомут червячный APRO 20-32 мм W1 (50 шт. в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Хомут червячный APRO 12-20 мм W1 (50 шт. в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Хомут червячный APRO 100-120 мм W1 (10 шт. в уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Хомут проволочный 79-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Хомут проволочный 50-55"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Хомут проволочный 24-28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Хомут проволочный 130-140"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Хомут пластиковый - стяжка 100 штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Хомут Норма усиленный GBS 121-130"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Хомут Норма усиленный GBS 112-121"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Хомут Норма 59-66"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Хомут Норма 32-42,42-47"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Хомут кабельный 4,5х280 (100 шт) Norgau арт. 079967130"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Хомут кабельный 4,5х200 (100 шт) Norgau арт. 079967119"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Хомут кабельный 3,5х140 (100 шт) Norgau арт 079967114"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Хомут кабельный 2,5х100 (100 шт) Norgau арт. 079967100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Хомут Norma 90-110"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "Хомут Norma 70х90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Хомут Norma 60х80 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Хомут Norma 40*60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Хомут Norma 30-45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Хомут NORMA 20-32"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Хомут Norma 12-22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Хомут Norma 08-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Хомут GBS 76/25 (73-79) W1"

    Кол-во: 28

    "Позиция 107"

    "Хомут GBS 126/25 (121-130) W1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 108"

    "Фторопласт Ф4К20 (втулка D=190, d=90, L=50мм)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 109"

    "Фторопласт Стержень ф4 20 мм ТУ 6-06-412-76"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Фторопласт листовой 2,0мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Фторопласт листовой 1,0мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Фторопласт лист 2мм-250х250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Фторопласт круг Ф4 55мм ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Фотореле ФР-10Т 10 А 230 В 5-300Лк 1з IP54"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Фонарь Ferei W151B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Флюс для алюминия Ф-64 (25г)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Флюс высокоактивный, безотмывочный "Multicore MFR301" 30 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Фильтрующий элемент Hy-Lok FTSE-10 (10 микрон), для хроматографа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Фильтроэлемент, 340.023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Фильтроэлемент ФЭОЖ-ПН1-20 70/25/254"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Фильтроэлемент ФЭГ-ПН-9-10 150/117/970"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Фильтроэлемент ФЭГ-КН4-05 85/54/500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Фильтроэлемент ФС80 ПТУ001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Фильтроэлемент ФС50 ПТУ002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Фильтроэлемент ФС150 ПТУ001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Фильтроэлемент 8Д2.966.022-7"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Фильтра путевые маслосистемы ГТД ДУ80Л1 тип 2 чертёж № В71048054"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Фильтра путевые маслосистемы ГТД ДУ80Л1 тип 1 чертёж №Е59048082"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Фильтр ФБ 25-80 ТУ 05747991.09-97"

    Кол-во: 50

    "Позиция 130"

    "Фильтр топливный GASOIL KOHLER DIESEL ED2175-288-S"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Фильтр сетчатый Ду50 мм Ру4 МПа со степенью фильтрации 5мкм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Фильтр сепаратор PL270"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Фильтр маслянный Kohler Diesel ED0021752840-S 2175.284"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Фильтр магнитно-сетчатый ГДМ10.05.000-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Фильтр SS-4F-K4-2 (Ø 12.5 мм) (конденсатный хроматограф)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 136"

    "Устройство защитного отключения АВВ FH202 2Р AC-25/30мА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Устройство защитного отключения АВВ F202АС 2Р 16А 10 mА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Устройство защитного отключения ABB 4мод. FH204 AC-63/0,03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Устройство защитного отключения ABB 4мод. FH204 AC-25/0,03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Устройство защитного отключения ABB 4мод. ABB 4мод. FH204 AC-40/0,03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Устройство защитного отключения ABB 2мод. FH202 AC-63/0,03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Устройство временно герметизирующее ВГУ 1 -300"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "Устройство БМПА-0,4 – противоаварийная автоматика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Устойство БМРЗ-0,4ВВ – защита рабочего ввода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Установка электрокалориферная Ballu 5 кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Уплотнительные кольца к насосу SV014CLU50B, изделия 96249067, арт.252"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Уплотнение торцевоек PRISMA25 3M 230 50 16/STD, Cod. 1511-00656, Q=25/16 l/min, H=32/12/5, для вала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Уплотнение торцевоек LOWARA CEAM 210/3/A, для вала насосу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Уплотнение торцевое ОНЦ2-6,3/20 Q=6,3м3/ч, Р=2кг/см2, для вала насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Уплотнение торцевое арт.MXV 32-407"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Уплотнение торцевое Kit, shaft Seal H QQEGG KB016S1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Уплотнение торцевое kit, Shaft Seal BAQE GG D28 mm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Уплотнение торцевое GRUNDFOS SR 5-5 А-А-А-Е HQQE, для вала насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Уплотнение торцевое GRUNDFOS SR 15-04 A-F-A-E HQQE, для вала насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Уплотнение межфланцевое DIN7603/A 27х35х2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Уплотнение гайки 33817135 SEAL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Уплотнение вала поз.105 спецификации насоса SEG 40.40.2.50B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Уплотнение CV 70360 WASHER"

    Кол-во: 56

    "Позиция 159"

    "Ультразвуковой отпугиватель грызунов Торнадо 800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Указатель уровня масла 1823260С3 DIPSTICK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Указатель рабочего давления технического манометра"

    Кол-во: 100

    "Позиция 162"

    "Угольник ввертной DLM 8M-4N-SA, DK-LOK"

    Кол-во: 30

    "Позиция 163"

    "Трубка термоусадочная PTFE/FER 9,52 (1,22м Raych)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Трубка термоусадочная PTFE/FER 6,35 (1,22м Raych)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Трубка термоусадочная PTFE/FER 4,76 (1,22м Raych)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Трубка термоусадочная PTFE/FER 3,18 (1,22м Raych)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Трубка термоусадочная PBF 2.4/1.2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Трубка термоусадочная CB-DWT(1000) с клеевым покрытием СB-1000-201"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Трубка термоусадочная CB-DWT(1000) с клеевым покрытием CB-1000-305"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Трубка термоусадочная CB-DWT(1000) с клеевым покрытием CB-1000-204"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Трубка термоусадочная CB-DWT(1000) с клеевым покрытием CB-1000-107"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Трубка термоусадочная CB-DWT (1000) с клеевым покрытием СВ-1000-104"

    Кол-во: 3

    "Позиция 173"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-6мм, 1м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 174"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-4мм, 1м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-2мм, 1м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-10мм, 1м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 177"

    "Трубка полиамидная, тормозная D 6мм РА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Трубка полиамидная d=8*1,0 ПА-11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 179"

    "Трубка полиамидная d=10*1,0 ПА-11"

    Кол-во: 30

    "Позиция 180"

    "Трубка импульсная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "Труба металлополимерная VALTEC 20х2,0 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 182"

    "Труба металлополимерная VALTEC 16х2,0 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 183"

    "Труба гофрированная ПВХ dн=20 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Труба PPRC Ду90 Ру20 DIN 4726"

    Кол-во: 50

    "Позиция 185"

    "Тройник Ду15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Транзисторная сборка FDD8424H, MOSFET Dual N/P-Ch 40V, 9A, корпус TO-252-4L"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "Транзистор AP4525GEH, N+P-канал, 40В, 15/-12А, 28/42мОм, корпус TO-252-4L"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "Транзистор 2SD882Q"

    Кол-во: 50

    "Позиция 189"

    "Торцевое уплотнение насоса WILO DPL50/130-2,2/2 Art.-№2047124/0912"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Торцевое уплотнение насоса GRUNFOS 5-3 А-А-А-Е HQQE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Торцевое уплотнение к насосу GRUNDFOS ТР 32-30/4 А-F-A BUBE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Торцевое уплотнение к насосу GRUNDFOS Type SV 014 CLU 50 B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Торцевое уплотнение к насосу GRUNDFOS SR 90-5 A-F-A-E HQQE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Торцевое уплотнение CRN HQQE Арт. 96521769 к насосу GRUNDFOS CRN5 - 34 SF-P-GI-E HQQE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Торцевое уплотнение CRN HQQE Арт. 96513488 к насосу GRUNDFOS СRN5 - 18 A-P-G-E HQQE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Торцевое уплотнение BAQE GGD48"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Торцевое уплотнение BAQE GG D38"

    Кол-во: 3

    "Позиция 198"

    "Топливопроводs для Perkins P-660 (комплект)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Термочехол обогреваемый для клапана серии Masoneilan 35000, "Camflex""

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Термочехол обогреваемый для клапана серии Masoneilan 28000, "ВАРИПАК""

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Термочехол обогреваемый для Vega Flex 81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Термочехол обогреваемый для EJX530A"

    Кол-во: 6

    "Позиция 203"

    "Термоусаживаемые соединители под пайку ПК-Т 6.0 мм² {69949}"

    Кол-во: 25

    "Позиция 204"

    "Термоусаживаемые соединители под пайку ПК-Т 2.5 мм² {69948}"

    Кол-во: 22

    "Позиция 205"

    "Термоусаживаемые соединители под пайку ПК-Т 1.0 мм² {69947}"

    Кол-во: 19

    "Позиция 206"

    "Термостат электронный с ж/к дисплеем IR03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 207"

    "Термостат CV20747 THERMOSTAT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Термостат 1NT01L-6259 L30-14, Sensata"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Термостат 1830256C93 THERMOSTAT ASSEMBLY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Термостат системы охлаждения 2485613 THERMOSTAT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Термосмазка Molykote HP-870, 20 грамм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Термопрокладка с липким слоем 100х100мм 0.25мм КПТД"

    Кол-во: 5

    "Позиция 213"

    "Термопрокладка 70x35x1,0мм 6wmk 25 shore OO"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "Термопрокладка (акриловая, керамическая) 125х60х0,5мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Термопленка для HP LJ 5000/5100/5200/M5025/M5035/Canon GP-160, ориг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Термопленка RM1-6405 Original (ресурс 150 000 копий) Р1008/P1005/ P1006/P2015/ P2014/P2035/P2055/333"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Термопаста ZM-STG2 шприц, 3.5г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Тарелки фильтра маслосистемы ГТД ДУ80Л1 черт.№ 5407873"

    Кол-во: 70

    "Позиция 219"

    "Стяжки нейлоновые Hyperline GT-200IC неоткрывающиеся 100 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Стяжка кабельная СКС 4,6х520"

    Кол-во: 100

    "Позиция 221"

    "Стяжка кабельная СКС 4,6х360"

    Кол-во: 100

    "Позиция 222"

    "Стяжка кабельная СКС 4,6х150"

    Кол-во: 100

    "Позиция 223"

    "Стяжка кабельная АРКТИК 5х500 (100шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "Стяжка кабельная АРКТИК 5х300 (100шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Стяжка кабельная АРКТИК 3х200 (100шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "Стержень фторопластовый Ф4К20 ф60х100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 227"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 d-200 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 228"

    "Стержень фторопластовый Ф4 D=160"

    Кол-во: 50

    "Позиция 229"

    "Стержень фторопластовый D=55 ГОСТ 18992-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Стекло листовое, оконное 4мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 231"

    "Ствол пожарный ручной TURBOKADOR 500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "Стартер Philips S2 4-22W 127V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Стартер Philips S10 Ecoclick 4-65W 220-240V"

    Кол-во: 150

    "Позиция 234"

    "Спирт этиловый 95%-100мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 235"

    "Соединение штуцерное угловое 24-SDEC-S6-N1/4T-P (комплект), VOSS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 236"

    "Соединение штуцерное угловое 24-SDEC-L6-N1/4T-P (комплект), VOSS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 237"

    "Соединение штуцерное 24-SDS-L8-G1/4B (0710052000) VOSS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 238"

    "Соединение НСВ 14 R1/2 09Г2С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 239"

    "Соединение ниппельное НСВ 14хМ20 ввертное с накидкой гайкой на бобышку"

    Кол-во: 20

    "Позиция 240"

    "СНП 4(640.5х597.5)х5 графит ТУ 31208679.001-2000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 241"

    "Скотч 48х50 мм 40 мкм прозрачный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 242"

    "Скобы для мебельного степлера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "Симметричная DIN-рейка перфорированная длиной 2000мм Кат.№ NSYSDR200B"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Сетка мелкоячеистая ГПА-16НК-03.8000-000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 245"

    "Сепаратор дизельного топлива с подогревом Parker Racor 230R1210"

    Кол-во: 3

    "Позиция 246"

    "Сгон сантехнический Ду50 ТУ 4923-001-00218182-2004"

    Кол-во: 15

    "Позиция 247"

    "Сгон сантехнический Ду40 ТУ 4923-001-00218182-2004"

    Кол-во: 15

    "Позиция 248"

    "Сгон сантехнический Ду32 ТУ 4923-001-00218182-2004"

    Кол-во: 20

    "Позиция 249"

    "Сгон сантехнический Ду25 ТУ 4923-001-00218182-2004"

    Кол-во: 20

    "Позиция 250"

    "Сгон сантехнический Ду20 ТУ 4923-001-00218182-2004"

    Кол-во: 20

    "Позиция 251"

    "Саморез кровельный 4,8х29мм оцинкованный "сверло""

    Кол-во: 250

    "Позиция 252"

    "Саморез кровельный 4,8х20 мм."

    Кол-во: 250

    "Позиция 253"

    "Саморез 4,2х13 сверло, полусфера-прессшайба, цинк"

    Кол-во: 500

    "Позиция 254"

    "Саморез 4,2х13 сверло, полусфера-прессшайба, цинк"

    Кол-во: 200

    "Позиция 255"

    "Саморез 3,5х45 частая резьба (1000 шт/уп)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 256"

    "Саморез 3,5х19 по дереву"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 257"

    "Самоклеящиеся этикетки А4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Салфетки Вайпол Х80 1 сл. 42,7*31,8см голубые /пач.=160шт Kimberly-Clark 8373"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Рукав пожарный напорный "FAVORIT" (Австрия) РПМ(П)-80-1,6-УХЛ1 L=20м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 260"

    "Рукав напорно-всасывающий 75мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "Рукав дюритовый 40У 25-13атм ТУ 0056016-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 262"

    "Рукав дюритовый 40У 20-13атм ТУ 0056016-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Рукав дюритовый 40У 16-13атм ТУ 0056016-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 264"

    "Рукав дюритовый 40У 10-13атм (2.5м) ТУ 0056016-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Ролик натяжителя ремня привода вентилятора 1830033С2 TENSIONER ARM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Розетка штепсельная 16А, 250В, IP20 скрытой установки с заземляющими контактами"

    Кол-во: 8

    "Позиция 267"

    "Розетка для реле Finder 94.74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 268"

    "Розетка внутренняя СН-87-16 АОС.138.1200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 269"

    "Розетка внешняя СН-87-16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 270"

    "Розетка 1-м для открытой установки с крышкой IP44"

    Кол-во: 60

    "Позиция 271"

    "Ремень узкоклиновой SPZ-1320"

    Кол-во: 23

    "Позиция 272"

    "Ремень приводной 5000х45 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Ремень приводной 4800х45 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Ремень приводной 4800х25 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Ремень привода генератора ОЕ49891 BELT KIT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Ремень привода вентилятора парт № CV14646 BELT"

    Кол-во: 4

    "Позиция 277"

    "Ремень привода вентилятора 2614В650 BELT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Ремень привода вентилятора 1841559С1 BELT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Ремень клиновый SPZ-900"

    Кол-во: 9

    "Позиция 280"

    "Ремень клиновый SPZ-1687"

    Кол-во: 5

    "Позиция 281"

    "Ремень клиновый SPZ-1400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Ремень клиновой SPА-900"

    Кол-во: 6

    "Позиция 283"

    "Ремень клиновой SPА 2800 Vulko PLUS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 284"

    "Ремень клиновой SPА 1400"

    Кол-во: 6

    "Позиция 285"

    "Ремень клиновой SPZ 900"

    Кол-во: 6

    "Позиция 286"

    "Ремень клиновой SPZ 674"

    Кол-во: 6

    "Позиция 287"

    "Ремень клиновой SPZ 2800"

    Кол-во: 5

    "Позиция 288"

    "Ремень клиновой SPZ 1125"

    Кол-во: 6

    "Позиция 289"

    "Ремень клиновой SPZ 1050"

    Кол-во: 6

    "Позиция 290"

    "Ремень клиновой SPA 1882"

    Кол-во: 6

    "Позиция 291"

    "Ремень SPZ-887"

    Кол-во: 10

    "Позиция 292"

    "Ремень SPZ 925"

    Кол-во: 15

    "Позиция 293"

    "Ремень SPA-3000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Ремень SPA-1700"

    Кол-во: 10

    "Позиция 295"

    "Ремень SPA 3350"

    Кол-во: 6

    "Позиция 296"

    "Реле цепи управления RTMM2AU-380B 124085 GEL"

    Кол-во: 6

    "Позиция 297"

    "Реле тепловое РТИ-3353 23-32 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 298"

    "Электроды LB-52U 3,2мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 299"

    "Электроды LB-52U 2,6мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 300"

    "Электроды LB-52U 2,6мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 301"

    "Электроды ALU 99.8 d=2.5 для алюминия и его сплавов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Электродвигатель ЭД-ЭП-65 стартера IM308"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "Электродвигатель для насоса ЭЦВ 8-40-120 АРК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Электродвигатель ВАСО7К-13-12 УХЛ1 Р=13 кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 305"

    "Электродвигатель ВАСО7К-13-12 УХЛ1 Р=13 кВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "Электродвигатель ВАБ225МС12AVE УХЛ1 W=15кВт I=36,8А 485 об/мин.(лапы)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 307"

    "Электродвигатель ВА180 М4БУ2 W=30кВт I=62А 1470 об/мин (фланец)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "Электродвигатель ВА132М2УХЛ2 11кВт, Iном=21А, n=3440об/мин, IM3011 1ExdIIBT5 IP54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "Электродвигатель АИР 56В2 УХЛ1 W=0,25кВт I=1,2A 2700 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Электродвигатель АИР 160 М2 УХЛ1 W=18,5кВт I=40A 970 об/мин лапы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Электродвигатель АИМЛ 80В2 УХЛ2,5 W=2,2кВт I=4,5А 2790 об/мин. (лапы)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Электродвигатель АИМА-М63А2УХЛ W=0,37 кВт I=0,9А 2685 об/мин."

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Электродвигатель АДМ71В2У2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Электродвигатель ZCO63B4 IM308 SACEMI-GAMAR"

    Кол-во: 2

    "Позиция 315"

    "Электродвигатель M3G150-IF IM308"

    Кол-во: 2

    "Позиция 316"

    "Электродвигатель 4ВР80А6У2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Трубка термоусадочная 2:1 F32-3мм, 1м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 318"

    "Таймер электронный ТЭ15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 319"

    "Сгон сантехнический Ду15 ТУ 4923-001-00218182-2004"

    Кол-во: 20

    "Позиция 320"

    "Светильник светодиодный ССО 42-580"

    Кол-во: 30

    "Позиция 321"

    "Светильник светодиодный СПВ-36-0120 Universal 36Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 322"

    "Светильник светодиодный СПВ-36-0120 Universal 36Вт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 323"

    "Светильник светодиодный Meduse 10W MLHL01-10-W120-220V-IP20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 324"

    "Светильник светодиодный РИСТ-45-24Вт- "Н"-IP40- У3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 325"

    "Светильник РИСТ-42-8Вт-"Н"-IP65-УХЛ1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 326"

    "Светильник РИСТ-04-135Вт-"К"-IP66-УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 327"

    "Светильник РИСТ-02-135Вт-"К"-IP66-УХЛ1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 328"

    "Светильник переносной СГР01-1240С-12DC-1-40/ВМГ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 329"

    "Светильник аварийного освещения "БРИЗ BS-783-2x1 LED""

    Кол-во: 10

    "Позиция 330"

    "Светильник аварийного освещения "БРИЗ BS-783-2x1 LED""

    Кол-во: 7

    "Позиция 331"

    "Светильник Philips TCS022 2xTL-D36W HF O 910925327812"

    Кол-во: 20

    "Позиция 332"

    "Светильник LADLEDR500-3-60-6-165L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 333"

    "Светильник LADLEDR500-3-60-4-230L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 334"

    "Светильник LADLEDR320-2-30G-230АС-50L Ex"

    Кол-во: 85

    "Позиция 335"

    "Светильник LADLEDR320-1-30G-230АС-50L Ex"

    Кол-во: 16

    "Позиция 336"

    "Светильник LADLEDR320-1-30G-230АС-30L Ex"

    Кол-во: 82

    "Позиция 337"

    "Саморезы прессшайба 4,2х32 сверло (500шт./упак.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Саморезы по дереву 3,5х45"

    Кол-во: 100

    "Позиция 339"

    "Саморез кровельный с шестигранной головкой сверло по металлу 5,5х25"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 340"

    "Ремень SPA 2650"

    Кол-во: 10

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014263
    Поставка редукторного масла
    Поставка редукторного масла
    593707
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЯРГЕО
    Запрос предложений № ГП237200
    Строительство поисково-оценочной скважины
    Строительство поисково-оценочной скважины
    593674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201799
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ базовой станции для объекта «Базовая станция. Сети связи», расположенного на стройке «Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка»
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ...
    585664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ -СМ
    Конкурентный отбор № АП012575
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    Поставка масла базового Nynas T-3 или эквивалент
    586354
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Конкурентный отбор № АП012572
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    Поставка кабеля витая пара и патч-кордов
    586349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить