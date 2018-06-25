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    Главная / Торги / Закуп дымососа согласно ТЗ для нужд ЗФ ООО "Мечел-Материалы" в июне-июле 2018

    Закуп дымососа согласно ТЗ для нужд ЗФ ООО "Мечел-Материалы" в июне-июле 2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806550Дата и время окончания срока приема заявок договор поставкиЗлатоустПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806550

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп дымососа согласно ТЗ для нужд ЗФ ООО "Мечел-Материалы" в июне-июле 2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    закупочная документация

    проект договора поставки

    техническое задание+габаритные размеры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ- МАТЕРИАЛЫ Златоустовский филиал
    Все закупки и тендеры ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ

    Юридический адрес

    456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6

    Почтовый адрес

    456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6

    Контактный телефон

    +7 3513 69-71-89

    Факс

    +7 3513 67-66-27

    Адрес электронной почты

    marina.chernova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Златоуст

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201828.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806550Подведение итогов не позднее договор поставкиЗлатоуст

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г.Златоуст, ул. Б.А. Ручьева, д.2 (ОГЦ)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет оплату стоимости продукции в течение 60 дней с даты получения Покупателем счет-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями НК РФ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ЗФ ООО МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ

    Адрес местонахождения

    456203, Российская Федерация, Челябинская область, Златоуст, Кирова, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.25.2

    Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    проект договора поставки

    07.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "дымосос Д-12-1000-П-3 схема (правое)"

    Кол-во: 1

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