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    Главная / Торги / Расходные материалы 1 БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Расходные материалы 1 БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806532Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806532

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Расходные материалы 1 БП 2019 для нужд ООО НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Расходные материалы свойства

    Расходные материалы 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-70

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    alexeeva@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Алевтина Хилларовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:30 GMT +321.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806532Дата и время окончания срока приема заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:3021.06.2018 09:3021.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806532Дата и время вскрытия заявок Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 08:3022.06.2018 08:3022.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806532Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 08:3022.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806532Подведение итогов не позднее Поставка в г. Новый УренгойНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка в г. Новый Уренгой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно требованиям

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прокладка ТН-200-П1-4,0-03 615х515х3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Прокладка ТН-200-П1-4,0-03 580х500х3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Прокладка СНП-Д-3-510-530-568-628-4,5-4,0-121"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Прокладка под насос 3685R007 GASKET-LIFT PUM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Прокладка под манометр фторопластовая 35х1 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 6"

    "Прокладка медная под манометр G 1/4 или M12x1,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Прокладка для манометров 1/2NPT (паронит)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Прокладка для манометров 1/2NPT (паронит)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 9"

    "Прокладка OD19655 GASKET-LIFT PUMP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Прокладка № 3681A032 GASKET-CYI. HEAD COVER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Прокладка GASKET-ROCKER BOX COVER CV19094"

    Кол-во: 8

    "Позиция 12"

    "Прокладка 36834152 GASKET WATER CONNECTION"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Прокладка 1822577С1 GASKET-MANIFOLD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Прокладка 1820909С1 GASKET-ROCKER BOX COVER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Проволока пломбировочная d=0,5 мм (100м)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Провод сталеалюминиевый АС 70/11 мм2 ГОСТ 839-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 250

    "Позиция 18"

    "Провод ПВС 3х1,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 19"

    "Припой сплав Розе, гранулы 100 г"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Припой сплав Вуда, гранулы 100 г"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Припой олово-серебро Sn95Ag5 Тр ISO-Core "RA" (2.0мм), катушка 100 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Припой олово-медь Sn97Cu3 Тр ISO-Core "RA" (2.0мм), катушка 100 г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Прибор светосигнальный "ЗОМ-80LED" красный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Пресс-маслёнка GFT/10/1 (10 мм; прямая) GROZ GR46230"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Преобразователь частоты ABB ACS550-01-045A-4 22kW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Предохранитель огневой ОП-100 АА УХЛ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Предохранитель Littelfuse 0234010.MXP"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Предохранитель Littelfuse 0234006.MXP"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Предохранитель Littelfuse 02173.15MXP"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Предохранитель Littelfuse 0217.500MXP"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Пост кнопочный КУ-92 взрывозащищенный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Подшипник7313-B-MP-UA радиально-упорный шариковый FAG (латунный сепаратор)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Подшипник NU 317 ECJ (SKF)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Подшипник NJ313-E-M1 цилиндрический роликовый FAG (латунный сепаратор)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Подшипник FAG 6308 2RSR"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Подшипник 696А-2Z"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Подшипник 6319 (FAG)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Подшипник 6317 (FAG)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Подшипник 6316-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Подшипник 6309-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 41"

    "Подшипник 6308-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 42"

    "Подшипник 6305-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Подшипник 6304-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Подшипник 629-2RS (FAG)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Подшипник 6215-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Подшипник 6214-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Подшипник 6213-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "Подшипник 6212-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Подшипник 6210-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Подшипник 6208-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Подшипник 6205-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Подшипник 6204-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Подшипник 6203-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Подшипник 6202-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Подшипник 6201-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Подшипник 608-2RS (FAG)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Подшипник 6006-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Подшипник 6005-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Подшипник 6001-2RSR (FAG)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Подшипник 46314Л (ГПЗ)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 61"

    "Подставка для паяльника FD-7049 Rexant"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Подогреватель газа электрический DHGSTB3-27-T3/HK/SE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Пломбы контрольные номерные пласт. ПК-91 оп Д=2мм, L-320мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Пломба свинцовая 8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Пленка воздушно-пузырьковая ВПП2/10/75 1,5м*100м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Платформенная усиленная тележка с поворотной осью RUSKLAD ТПОБ 7 Т пневмо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Плата управления А32 DIGITAL Cummins КТА 50G8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Переход гнездо F-гнездо TV арт.03084"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "Паяльник Rexant 12-0124"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Патрубок для унитаза MRK110"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Патрон фильтрующий воздушный ВЭФ-3 ЕКЦТ.061435.004.ПС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Патрон фильтрующий 6.2888.000ПС ГПА-16НК-03Н"

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Патрон керамический Е27 (контакты медь, гильза медь.) TDM. Арт. SQ0319-0002."

    Кол-во: 60

    "Позиция 74"

    "Паста ультразвуковая соединительная ULTRASONIC COUPLANT GEL part: 99 0739-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Паста паяльная, для трафаретной печати "Multicore MP218" 30 г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Паста паяльная для трафаретной печати Россия Multicore CR36 30г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Паста паяльная для трафаретной печати Kester HydroMark 531 30г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Паронит ПОН-Б 4 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Паронит ПОН-3,0 мм 1500х1700 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Паронит ПМБ 2,0 мм 1500 х1500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Паронит ПМБ 2 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Паронит ПМБ 1 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Паронит s=1мм (1700х1500)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Паронит 3,0мм (лист 1,5х1,5)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Паронит 2,0 мм (1500*1500мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Паронит 2,0 мм (1500*1500мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Пакет майка 40*64"

    Кол-во: 500

    "Позиция 88"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-7 с тележкой и ручкой ТУ 4854-003-61192961-2010, ГОСТ 51017-2009 пр-во"

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4"

    Кол-во: 33

    "Позиция 91"

    "Огнетушитель ОП-8 (з) АВСЕ по ГОСТ 51057-2001"

    Кол-во: 74

    "Позиция 92"

    "Огнетушитель ОП-50(з) АВСЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Огнетушитель ОП-35 (з) АВСЕ по ГОСТ 51017-2009"

    Кол-во: 16

    "Позиция 94"

    "Обогреватель взрывозащищённый РИЗУР-Арктик-500-1ExdIIB-T4-220-ТБ-1-0-1-Г3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Обогреватель взрывозащищенный ОША-P-2F 200 Вт 220 В 2ExmllT4X ТУ 3443-001-14061525-2007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Нить герметизирующая Loctite-55 L-150м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Насос-дозатор GRUNDFOS DDC 9-7 AR-PP/E/C-F-311002FG №97721428"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Насос топливной системы CV20150 LIFT PUMP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Насос подкачивающий 1824946C1 PRIMING PUMP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Насос подкачивающий ULPK0034 LIFT PUMP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Насос погружной, GRUNDFOS SEG.40.40.2.50.В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Насос дренажный Джилекс 230/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Насос Grundfos UPS 25-60 180 220V/230V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Насос Grundfos DDC 6-10A-PP/E/C-F-31U2U2FG 1*100-240V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Насос FMC M0612 плунжерный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Насос ТНВД CV114445193R FUIL INJECTION PUMP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Наконечник пластмассовый Н-8 по ГОСТ 25165-82"

    Кол-во: 200

    "Позиция 108"

    "Наконечник кабельный ТМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 40

    "Позиция 109"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 95 мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 70 мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 50 мм2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 35 мм2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 25 мм2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 185 мм2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 115"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 16 мм2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 116"

    "Наконечник кабельный медный под опрессовку ТМЛ 150 мм2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 117"

    "Наконечник кабельный AI-TWIN 2X 0,75-10 GY - 3200975"

    Кол-во: 400

    "Позиция 118"

    "Наконечник кабельный AI-TWIN 2X 0,5 - 8 WH - 3200933"

    Кол-во: 400

    "Позиция 119"

    "Наконечник кабельный AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK - 3200823"

    Кол-во: 400

    "Позиция 120"

    "Наконечник кабельный AI 2,5 -12 BU - 3200962"

    Кол-во: 400

    "Позиция 121"

    "Наконечник кабельный AI 2 - 8 YE - 3200166"

    Кол-во: 400

    "Позиция 122"

    "Наконечник кабельный AI 1,5 -10 BK-GB-1000 - 1208872"

    Кол-во: 400

    "Позиция 123"

    "Наконечник кабельный AI 1 -10 RD-GB-1000 - 1208869"

    Кол-во: 400

    "Позиция 124"

    "Наконечник кабельный AI 0,75-10 GY-GB - 3203163"

    Кол-во: 400

    "Позиция 125"

    "Наконечник кабельный AI 0,5-10 WH-GB - 3203150"

    Кол-во: 400

    "Позиция 126"

    "Наконечник кабельный AI 0,25-8 BU-B - 3240250"

    Кол-во: 400

    "Позиция 127"

    "Набор инструментов 143 предмета Licota ALK-8009F"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Набивка из кевлара RK-260SP"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Набивка из кевлара MERKEL AROLAN II 6215"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Муфта переходная DUR 14M-8N-SA, DK-LOK"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Муфта к сгонам Ду 50 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Муфта к сгонам Ду 40 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 133"

    "Муфта к сгонам Ду 32 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Муфта к сгонам Ду 25 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Муфта к сгонам Ду 20 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Муфта к сгонам Ду 15 ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Муфта PPRC прямая соединительная 40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Муфта PPRC переходная, наружная резьба, D40-1.1/4 под ключ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Муфта PPRC переходная, наружная резьба, D32-1""

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Муфта PPRC переходная нар/вн 90х75 Valfex 16/4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Муфта PPRC переходная D50-40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Муфта PPRC переходная 50-1 1/4""

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "Муфта PPRC переходная 40-1""

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-100-07-КД-1-БСГ-2-УХЛ2 «Лавина»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 145"

    "Модуль аналогового ввода сигналов термосопротивлений NL-4RTD"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Микросхема MC34063AP1G, корпус DIP-8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 147"

    "Микросхема LD7751GR, корпус SOP-7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Механизм рабочий насоса CR90-5 F-F-F-T-HQQE, (вал, колеса и т.д.) модель A96124083P10621"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Механизм в сборе (без э/д) насоса погружного ЭЦВ 8-40-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Металлорукав негерметичный РЗ-ЦХ-15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 151"

    "Мембрана привода серии 87/88 №6 (материал -Силикон) номер детали (ДС.00.01.02.83)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Мембрана привода серии 87/88 №16 (материал - Силикон) номер детали (ДС.00.01.02.69)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Мембрана привода серии 87/88 №10 клапана серии 21000/41005 (материал -Силикон) ДС.00.01.02.52"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Мембрана привода 9" клапана серии 35-35002 стандартная ДС.00.07.52.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Мембрана привода 7" клапана серии 35-35002 стандартная ДС.00.03.67.19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Мембрана привода 6" клапана серии 35-35002 стандартная ДС.00.03.67.64"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Мембрана привода 4,5" клапана серии 35-35002 стандартная ДС.00.03.67.40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Мембрана для регулятора перепада давлений (РПД) GHR RSH 5-02-05 DIFF "EAGLE BURGMANN""

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Мембрана PVMQ 2800 cm2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Мембрана EPDM 700 cm2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Мембрана EPDM 350 cm2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Мембрана EPDM 1400-60 cm2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "маховик коллектора к дыхательному аппарату SPIROMATIK QS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Маркер краска MunHwa белый 2мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 165"

    "лопатки компрессора BECKER DT 4.10 №90132700007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Лопата штыковая с металлическим черенком FISKARS арт. 131410"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Лопата снеговая пластмассовая 500*390мм FINLAND 1358-Ч черенком и ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Лента ФУМ 12х0,075х12м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "Лента ФУМ 12 мм *10 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "лента самоклеющаяся ПЭТ 15,5х0,89 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 171"

    "Лен сантехнический Unipak (коса), 500 г"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Лампа УФ ДБ-300Н-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Лампа светодиодная ЛМС-128-1 Е27 21Вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "Лампа светодиодная LEDBulb 10-70W E27 3000K 230V A67 PHILIPS"

    Кол-во: 200

    "Позиция 175"

    "Лампа светодиодная LEDBulb 10-70W E27 3000K 230V A67 PHILIPS"

    Кол-во: 100

    "Позиция 176"

    "Лампа светодиодная LED T4,6, 24V DC, Белый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 177"

    "Лампа подсветки CCFL 13 см (2,4 мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 178"

    "Лампа натриевая ДНаТ-70W E27"

    Кол-во: 40

    "Позиция 179"

    "Лампа натриевая ДНаТ 1000Вт 230В Е40 BL"

    Кол-во: 90

    "Позиция 180"

    "Лампа накаливания 95 Вт 220 Б Е27"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 181"

    "Лампа накаливания 75 Вт 220 Б Е27"

    Кол-во: 40

    "Позиция 182"

    "Лампа накаливания 75 Вт 220 Б Е27"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 183"

    "Лампа люминисцентная TL-D 36W/54-765"

    Кол-во: 300

    "Позиция 184"

    "Лампа люминесцентная TL-D 58W/ 765 PHILIPS"

    Кол-во: 100

    "Позиция 185"

    "Лампа люминесцентная Philips TLD 18W/54"

    Кол-во: 700

    "Позиция 186"

    "Лампа коммутаторная, с цоколем T5,5k 24v 40 mA, 5,4x22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Лампа коммутаторная, с цоколем T4,6, 24V, 40 mA, 4,6x22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 188"

    "Лампа коммутаторная, с цоколем T4,5, 24V, 20 mA, 4,5х16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 189"

    "Лампа индикаторная ТЛО-1-2, Ва9s, 220В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 190"

    "Лампа ДРЛ 250 HPL-N E40 Philips"

    Кол-во: 150

    "Позиция 191"

    "Лампа газоразрядная ДРВ, HWL 500W E40 225V, OSRAM"

    Кол-во: 50

    "Позиция 192"

    "Лампа газоразрядная ДРВ, HWL 250W E40 225V, OSRAM"

    Кол-во: 150

    "Позиция 193"

    "Лампа газоразрядная ДРВ, HWL 160W E27 225V, OSRAM"

    Кол-во: 300

    "Позиция 194"

    "Лампа бактерицыдная ДБК-100 Вт 220 В, G13,6 L=1213, D=26,0"

    Кол-во: 12

    "Позиция 195"

    "Круг ф 80 мм Полиэфирэфиркетон (TECAPEEK CM GF30)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Круг капролон ф120 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 197"

    "коробка с крышкой 800х800"

    Кол-во: 500

    "Позиция 198"

    "Коробка распределительная 300х300х80мм, IP66, IK10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Коробка распределительная 100х100х50 IP44 ИЭК"

    Кол-во: 15

    "Позиция 200"

    "Коробка распаячная для открытой установки IEK КМ41219 (с контактной группой)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 201"

    "Коробка открывающаяся 100х100х50 мм IP55"

    Кол-во: 10

    "Позиция 202"

    "Контрольно-проверочная установка КУ-9В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Контактор:3-полюсный; 230ВAC; 63А; NO x3; Серия: CL07"

    Кол-во: 5

    "Позиция 204"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP SMD, 22 мкФ, 35В, 105°C, 6.3x5.4, B41121A7226M000, EP"

    Кол-во: 500

    "Позиция 205"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP SMD, 10 мкФ, 50В, 105°C, 6.3x5.4, B41121A6106M000, EP"

    Кол-во: 500

    "Позиция 206"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 47 мкФ, 63 В, 105°C, TK 6,3X11, TKR470M1JE1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 207"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый 27 ECAP (К50-35), 10 мкФ, 63 В, 105°C, TK 5X11, TKR100M1JD"

    Кол-во: 500

    "Позиция 208"

    "Конденсатор к50-35 22 мкф. 400В Jamicon"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Конденсатор ДПС-0,45-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Конденсатор ДПС-0,45-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" ПФМ 10/5-SL 10"

    Кол-во: 48

    "Позиция 212"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" ПФМ 10/5-SL 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" ПФМ 10/5-- SL 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 214"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" Аргон-2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 215"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" Аргон-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Картридж Гейзер БА10SL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 217"

    "Кабель-удлинитель DEFENDER USL111, USB2.0-repeater, BL- 5 м. (1/16)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Кабельные стяжки, FS 360 C-C, 360x4.5mm, 100шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 219"

    "Кабельные стяжки, FS 280 BW-C, 280x3.5mm, 100шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Кабель-канал 40 х16"

    Кол-во: 50

    "Позиция 221"

    "Кабель-канал 40 х 25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 222"

    "Кабель-канал 15х10 (2м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 223"

    "Кабель-адаптер USB AM (- COM DB9M(RS232) Orient USS-101N,chipset Prolific PL2303TA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 5х16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 225"

    "Кабель сварочный КГ-ХЛ 1*25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 226"

    "Кабель КГН 4х10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 227"

    "Кабель КГ 4х6 Конкорд"

    Кол-во: 100

    "Позиция 228"

    "Кабель КГ 3х4+1х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 229"

    "Кабель КГ 3х4 ТУ 16.К73.05-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 230"

    "Кабель КГ 3х2,5+1х1,5 ГОСТ 433-73"

    Кол-во: 200

    "Позиция 231"

    "Кабель КГ 3х1,5 Конкорд"

    Кол-во: 100

    "Позиция 232"

    "Кабель витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR REXANT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 234"

    "Кабель ВВГнг-0,66 5х4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 235"

    "Кабель ВВГнг-0,66 5х2,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 236"

    "Кабель ВВГнг-0,66 3 х 2,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 237"

    "Кабель ВВГ 4х4 ГОСТ 16442-80"

    Кол-во: 200

    "Позиция 238"

    "Кабель ВВГ 3*2,5 мм2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 239"

    "Кабель ВВГ 3*1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 240"

    "Кабель ВБбШвнг 4х4 мм2 0,66"

    Кол-во: 100

    "Позиция 241"

    "Кабель ВБбШв 5х4."

    Кол-во: 200

    "Позиция 242"

    "Кабель RJ45 M-DB9F"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "Источник питания LI040-100040-IP20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 244"

    "Индикатор WH2004A-YGH-CT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 245"

    "Импульсный регулятор напряжения FSCQ0765RTYDTU, корпус TO-220"

    Кол-во: 5

    "Позиция 246"

    "Изолятор ШФ-20 ГО ГОСТ 1232-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 247"

    "Изолятор торцевой RFN/PT (Ex)i, синий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 248"

    "Изолента Scotch Super33 +20,х19 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 249"

    "Зуммер MBZS024S (с подсветкой 24В)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 250"

    "Зарядное устройство AVS BT-6025 (10A) 6/12V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Заклепки вытяжные 4х25, алюм/сталь, 250шт/уп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "Зажим винтовой RN.2/4 (Ex)i"

    Кол-во: 300

    "Позиция 253"

    "Заглушка под БРС -2 Ду80 Ру25 Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Заглушка под БРС -2 Ду100 Ру25 Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Заглушка под БРС -2 Ду50 Ру25 Мпа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Дюбель "бабочка" 10х50 мм + Шуруп универсальный Потай, желтый 4,0х50мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 257"

    "Дроссель встраиваемый Q 250. 608 для ламп ДРЛ 250Вт ("Vossloh Schwabe", Германия)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 258"

    "Дроссель 1И 400 ДНаТ 46-002 220 В с ИЗУ нез."

    Кол-во: 30

    "Позиция 259"

    "Диск шлифовальный RS67-180х6,0х22,23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Диск отрезной Hitachi по металлу 125х2,5х22 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 261"

    "Диск отрезной Hitachi по металлу 125х1,0х22 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 262"

    "Диск отрезной FT33-180х3,0х22,23"

    Кол-во: 50

    "Позиция 263"

    "Диод силовой BYG10M-E/TR производитель VISHAY"

    Кол-во: 16

    "Позиция 264"

    "Дин-рейка (60 см) оцинкованная IEK арт.YDN10-0060"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Датчик уровня охлаждающей жидкости Cummins 50G8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости 50G8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Датчик температуры CV18338/5 TEMPERATURE SENSOR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Датчик освещенности LXР01 белый 6А, LightOn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Датчик давления моторного масла Perkins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Датчик давления моторного масла Cummins 50G8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "Датчик давления CV18339/2 OIL PRESSURE SENDER"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Губка для очистки паяльных жал 003B ERSA"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "Графитофторопласт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Головка цапковая соединительная напорная ГЦН-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 275"

    "Головка муфтовая ГМ-125 (пож)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Головка заглушка ГЗВ-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Гибкая гофрированная ПВХ-труба, серия 9, легкая, Ø=16 мм 90916"

    Кол-во: 50

    "Позиция 278"

    "Генератор пены, средней кратности ГПС-600"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Гвоздь 80х3,0"

    Кол-во: 0

    "Позиция 280"

    "Гвоздь 2,5х50 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 281"

    "Гвозди для мебельного степлера"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "Гайка со штуцером 20х3/4'' 10-1604SN Henco (фитинг для металлопластиковых труб)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 283"

    "Гайка со штуцером 16х1/2'' 10-1604SN Henco (фитинг для металлопластиковых труб)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 284"

    "Гайка накидная 24-N-LL6 (0003102100) VOSS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 285"

    "Гайка накидная 24-N-L8 (0004052100) VOSS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 286"

    "Гайка к сгонам Ду 50 ГОСТ 8968-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 287"

    "Гайка к сгонам Ду 40 ГОСТ 8968-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 288"

    "Гайка к сгонам Ду 32 ГОСТ 8968-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 289"

    "Гайка к сгонам Ду 25 ГОСТ 8968-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 290"

    "Гайка к сгонам Ду 20 ГОСТ 8968-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 291"

    "Гайка к сгонам Ду 15 ГОСТ 8968-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 292"

    "Гайка ГМ 80 (внутренняя резьба)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 293"

    "Выключатель поплавковый MS1 Ex, кабель 10м (во взрывозащищенном исполнении)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 294"

    "Выключатель концевой ВКН-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 295"

    "Выключатель автоматический АВВ 3пол.D63А S203 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 296"

    "Выключатель автоматический АВВ 3пол.D50А S203 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 297"

    "Выключатель автоматический АВВ 3пол.D40А S203 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 298"

    "Выключатель автоматический АВВ 3пол.D20А S203 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "Выключатель автоматический АВВ 3пол.D16А S203 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 300"

    "Выключатель автоматический АВВ 1пол.С40А S201 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 301"

    "Выключатель автоматический АВВ 1пол.С25А S201 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Выключатель автоматический АВВ 1пол.С16А S201 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 303"

    "Выключатель автоматический АВВ 1пол.С 10A S201 6кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 304"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric GZ1E10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric GZ1E08"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric GZ1E07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 307"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric GZ1E06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric GZ1E05"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Выключатель автоматический Schneider Electric GV2P22 (20-25А)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Выключатель автоматический ABB S283 C100 6КА 3х-полюсной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Выключатель автоматический NS100DC 63A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Выключатель автом. АВВ S233R С40 3х-полюсной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 313"

    "Выключатель автом. АВВ S233R С25 3х-полюсной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "Втулка фторопластовая Ф4К20 D-145мм. d-70мм, L-210мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 315"

    "Воздухоотводчик автоматический Valtec 1/2", латунь CW617N, цвет никель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 316"

    "Винт М8х80 с внутренним шестигранником ОЦ ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 317"

    "Винт М8х65 с внутренним шестигранником оц ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 318"

    "Винт М6х40 с внутренним шестигранником оц ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 319"

    "Винт М6х25 с внутренним шестигранником ОЦ ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 320"

    "Винт М4х30 потайной с внутренним шестигранником оц ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 321"

    "Винт М4х16 с внутренним шестигранником оцинкованный ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 500

    "Позиция 322"

    "Вилка электрическая makel 10002"

    Кол-во: 100

    "Позиция 323"

    "Вилка штепсельная с з/к ВШС-20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 324"

    "Вилка СН-87-16 (силовая) АОС.138.1100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 325"

    "Вилка кабельная 16А 2Р+Е каучук IP44 Т-пласт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 326"

    "Вилка 32А 3P+N+E IP44 025 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Ветошь - нетканное полотно (рул.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Вентилятор охлаждения SUNON KDE2412PMB1-6A 24 В 10.3 Вт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 329"

    "Вентилятор осевой W2S130-AA03-21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "Вентилятор ВЕНТС 100 СТН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "Вентилятор SK фильтрующий 700 м3/ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Вентилятор Ebmpapst 3550 92x92x38 мм 230V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 333"

    "Вента, гигиеническая добавка для клим. техники 500 мл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Ввинт М8х40 с внутренним шестигранником ОЦ ГОСТ 11738-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 335"

    "Бон сорбирующий БОН-НП 3/10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 336"

    "Болт 10х60 с шестигранной головкой с гайкой и шайбой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 337"

    "Болт 10х30 с шестигранной головкой с гайкой и шайбой (50шт/уп)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Блок эл/нагрев.взрывозащённый 10Z/220 /380 нерж (10 кВт) (600мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 339"

    "Блок эл/нагрев.взрывозащённый 10Z/220 /380 нерж (10 кВт) (600мм)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 340"

    "Блок светодиодный 230В винт. крепление SchE ZBVM3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 341"

    "Блок питания ШГВА-БП-СГР01-1-12DC-1КНВ1NНК/РГМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 342"

    "блок питания для ppl 595/u 36w"

    Кол-во: 20

    "Позиция 343"

    "Блок питания LuxON LI050-100050-IP20, 50Вт, 400/500mA, 60-100В, IP20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 344"

    "Блок контроля двигателя 630-089 ENGINE INTERFACE MODULE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Батарея аккумуляторная для ИБП CSB HRL1234W F2 12V 9Ah"

    Кол-во: 30

    "Позиция 346"

    "Батарея аккумуляторная ААА 1,2v 1900 Аh Sanyo"

    Кол-во: 10

    "Позиция 347"

    "Батарея аккумуляторная АА 2500 мАч"

    Кол-во: 6

    "Позиция 348"

    "Батарея аккумуляторная Li-Ion Soshine 6F22 9V 650mAh"

    Кол-во: 6

    "Позиция 349"

    "Батарея аккумуляторная JCB 126 А/ч 729/1065"

    Кол-во: 4

    "Позиция 350"

    "Батарея аккумуляторная HR03/AAA 850 mAh"

    Кол-во: 10

    "Позиция 351"

    "Батарея аккумуляторная HOPPECKE HC 125300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 352"

    "Батарея аккумуляторная GPL 12-55"

    Кол-во: 25

    "Позиция 353"

    "Батарея аккумуляторная GPL 12-55"

    Кол-во: 33

    "Позиция 354"

    "Батарея аккумуляторная DELTA DT 1207"

    Кол-во: 12

    "Позиция 355"

    "Батарейка Durasell Turbo ААА/LR3 алкалин"

    Кол-во: 40

    "Позиция 356"

    "Аппарат электронный пускорегулирующий ЭПРА-Л-220-1х350-2222-18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "Аппарат дыхательный АП "Омега"-Север-1 (в комплекте)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 358"

    "Актуатор Сервопривод Siemens SQM48.497A9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "Актуатор Сервопривод Siemens SQM45.295A9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Аккумуляторная батарея Sonnenschein A602/1010"

    Кол-во: 36

    "Позиция 361"

    "Реле тепловое РТИ-1322 17-25 А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 362"

    "Реле РТИ-1321 электротепловое 12-18 А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 363"

    "Реле РТИ-1306 электротепловое 1-1,6А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 364"

    "Реле промежуточное РП21МН-004 УХЛ4А-24В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 365"

    "Реле промежуточное РП21МН-003 УХЛ4Б-220В/50Гц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 366"

    "Реле промежуточное Finder 55.34.8.024.0040"

    Кол-во: 50

    "Позиция 367"

    "Реле напряжения NMTCV2 General Electric"

    Кол-во: 5

    "Позиция 368"

    "Реле контроля фаз SCRM4TR32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 369"

    "Резина маслобензостойкая МБС-3мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 370"

    "Редуктор пропановый "БПО-50-4""

    Кол-во: 2

    "Позиция 371"

    "Редуктор кислородный баллонный БКО-50-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 372"

    "Расцепитель 248442 Z-LHASA/230 независимый, 110-415В («Eaton/Moeller»)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Раствор моющий Деталан А-10 (5л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 374"

    "Разъем коннектор RJ 4P4C REXANT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Пылесос Karcher NT 35/1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Пускатель магнитный ТКС-32 катушка 42В (для тельфера)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 377"

    "Пускатель магнитный ПМЛ-2101 О х 4Б"

    Кол-во: 6

    "Позиция 378"

    "Пускатель магнитный ПМЛ 2501-25 42В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 379"

    "Пускатель магнитный в корпусе LE1-D65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 380"

    "Пускатель магнитный в корпусе LE1-D40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 381"

    "Пускатель магнитный в корпусе LE1-D25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 382"

    "Пускатель магнитный в корпусе LE1-D12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 383"

    "Пускатель магнитный в корпусе LE1-D09"

    Кол-во: 3

    "Позиция 384"

    "Пускатель магнитный LC1-D80 M5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 385"

    "Пускатель магнитный LC1-D50 M5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 386"

    "Пускатель магнитный LC1-D32 M5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 387"

    "Пускатель магнитный LC1-D18 M5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 388"

    "Пускатель магнитный LC1-D09 M5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 389"

    "Пульт КПВТ 114 6 кнопок ВБИ (взрывобезопасный)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 390"

    "Пружина спиралевидная Чертеж Но.105МВ-(МК)-(197ММ)INC-SOW-2 Мат.2.4669 (INCON.x750) "EAGLE BURGMANN""

    Кол-во: 10

    "Позиция 391"

    "Прокладки СНП 210-150 ОСТ 26.260.454-99, Ду 150, Ру 4,0 МПа"

    Кол-во: 24

    "Позиция 392"

    "Прокладки СНП 147-100 ОСТ 26.260.454-99, Ду 100, Ру 4,0 МПа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 393"

    "Картридж РР 10SL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 394"

    "Кабель ВВГнг-LS-0,66 2х2,5"

    Кол-во: 250

    "Позиция 395"

    "Конденсатор 16 мкФ 450В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 396"

    "Компрессор СБ 4-50.VS204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Комплект ремонтный к затвору поворотному ЗПТЛ-FLN-5-500"

    Кол-во: 7

    "Позиция 398"

    "Комплект ремонтный к затвору поворотному ЗПТЛ-FLN-5-300"

    Кол-во: 9

    "Позиция 399"

    "Комплект ремонтный к затвору поворотному ЗПТЛ-FLN-5-150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 400"

    "Комплект ремонтный к затвору поворотному ЗПТЛ Ду 400"

    Кол-во: 3

    "Позиция 401"

    "Комплект ремонтный к затвору поворотному ЗПТЛ -FLN-5-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Комплект ремонтный к затвору дисковому АРМАТЭК АНА Ду500"

    Кол-во: 6

    "Позиция 403"

    "Комплект ремонтный к дисковому затвору АРМАТЭК АНА ДУ 50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Комплект ремонтный к дисковому затвору АРМАТЭК АНА Ду 300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 405"

    "Комплект ремонтный к дисковому затвору АРМАТЭК АНА Ду 250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 406"

    "Комплект ремонтный к дисковому затвору АРМАТЭК АНА Ду 200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 407"

    "комплект индикаторных трубок ПТС 57.15.00.000 (Water vapour 20\aP)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "комплект индикаторных трубок ПТС 57.15.00.000 (Oil 10\a-5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Комплект индикаторных трубок ПТС 57.15.00.000 (Carbon monoxide 5\a-P) 6728511"

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "комплект индикаторных трубок ПТС 57.15.00.000 (carbon dioxide 100\a-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "Комплект для Спироматик, прокладки № 336 190 159"

    Кол-во: 5

    "Позиция 412"

    "Комплект демеркуризационный Demerkit SKM-50 (нейтрализации ртути)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 413"

    "Кольцо уплотнительное АС06-1708 DIN102x3 для клапана стравливания ГТД ДУ80Л1 ГОСТ 105-110-30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 414"

    "Кольцо уплотнительное АС06-1330 DIN25.3x2.4 для клапана стравливания ГТД ДУ80Л1 ГОСТ 026-030-25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 415"

    "Кольцо уплотнительное АС06-1264 DIN17.3x2.4 для клапана стравливания ГТД ДУ80Л1 ГОСТ 018-022-25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 416"

    "Кольцо уплотнительное ST10563 SEAL-O RING"

    Кол-во: 12

    "Позиция 417"

    "Кольцо уплотнительное OD17702 SEAL-O RING"

    Кол-во: 2

    "Позиция 418"

    "Кольцо уплотнительное № 4586 для воздушного компрессора Bauer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 419"

    "Кольцо уплотнительное № 3556 для воздушного компрессора Bauer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "Кольцо уплотнительное № 25212 для воздушного компрессора Bauer"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "Кольцо уплотнительное DIN7603/A 33х41х2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 422"

    "Кольцо уплотнительное CV1494 SEAL-INJECTOR"

    Кол-во: 12

    "Позиция 423"

    "Кольцо уплотнительное 2415А131 SEAL-O RING"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Кольцо уплотнительное 1823782С1 SEAL-O R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Кольцо уплотнительное 1823029C1 GASKET"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 062-066-25-2-6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 427"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 042-045-19-2-3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 428"

    "Кольцо резиновое круглого сечения 66*1,5 АДКГ9М.03.00.005"

    Кол-во: 100

    "Позиция 429"

    "Кольцо врезное 24-VRM-S14 (0019702100) VOSS"

    Кол-во: 50

    "Позиция 430"

    "Кольцо врезное 24-VRM-L/S8 (0019052100) VOSS"

    Кол-во: 50

    "Позиция 431"

    "Кольцо врезное 24-VRM-L/S6 (0019002100) VOSS"

    Кол-во: 50

    "Позиция 432"

    "Колодка клемнная ЭВИ-20 12х10 ПВХ ИЭК"

    Кол-во: 20

    "Позиция 433"

    "Колодка клеммная ЗВИ-5 1,5-4мм2 12 пар ИЭК (Ф) UZV3-005-04"

    Кол-во: 20

    "Позиция 434"

    "Колодка клеммная 12х4мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 435"

    "Козырек для извещателя ИП535-07е/еа и для УДП 535-07е "ПУСК". АО "Эридан""

    Кол-во: 27

    "Позиция 436"

    "Козырёк 908.3122 для извещателя ЕхИП535-1В. ЗАО НПК «Эталон»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 437"

    "Кнопка с фиксацией АЕ-22 d22мм 230В"

    Кол-во: 20

    "Позиция 438"

    "Клемник ЭВИ-10 2,5-6мм 12 пар"

    Кол-во: 20

    "Позиция 439"

    "Клеммник IEK ЗВИ-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 440"

    "Клеммник IEK ЗВИ-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 441"

    "Клемма с пружинным зажимом MSB 2,5 (Артикул №3244012)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 442"

    "Клемма заземления КЗ-500 "Дока""

    Кол-во: 4

    "Позиция 443"

    "Клемма 16мм серая 283-101 WAGO"

    Кол-во: 100

    "Позиция 444"

    "Клапан для ЭППУ-8 АСА2.505.024"

    Кол-во: 10

    "Позиция 445"

    "Клапан всасывающий к насосу GRUNDFOS DDC 6-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 446"

    "Кислота паяльная (ФЦА) 100мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 447"

    "Керамический ЧИП-конденсатор, 1мкФ X7R 10% 50В 1210, GRM32RR71H105K"

    Кол-во: 500

    "Позиция 448"

    "Картридж ЭФМ SL 20-10/5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 449"

    "Картридж ЭФМ SL 10-10/5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 450"

    "Картридж уплотнения вала №105 (торцевое уплотнение) к насосу GRUNDFOS SEG 40.40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 451"

    "Картридж ММВ-10SL арт.27050"

    Кол-во: 20

    "Позиция 452"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" ЭФМ 10/5-ВВ 20""

    Кол-во: 20

    "Позиция 453"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" ЭФМ 10/5-ВВ 10""

    Кол-во: 20

    "Позиция 454"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" СВС-10SL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 455"

    "Картридж для фильтра "Гейзер" СВС-10SL"

    Кол-во: 48

    "Позиция 456"

    "Вилка 16А 3P+N+E IP44 025 ИЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 457"

    "Аэрозоль Scotch 1625"

    Кол-во: 10

    "Позиция 458"

    "Аэратор дисковый мембранный AFD 270-9" disc. "SSI""

    Кол-во: 2

    "Позиция 459"

    "Реле контроля фаз RM4TG20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 460"

    "Реле контроля фаз RM35TF30, 220-480V"

    Кол-во: 12

    "Позиция 461"

    "Реле контроля фаз EL-12E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 462"

    "Реле времени Schneider Electric RE17RHMU"

    Кол-во: 5

    "Позиция 463"

    "Реле бустерное BR 200, 1/4"NPT, Masoneilan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Реле Finder 55.34.8.230.0040 перем. 220В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 465"

    "Резьба сантехническая Ду 50 ГОСТ 6357-81"

    Кол-во: 15

    "Позиция 466"

    "Резьба сантехническая Ду 40 ГОСТ 6357-81"

    Кол-во: 15

    "Позиция 467"

    "Резьба сантехническая Ду 32 ГОСТ 6357-81"

    Кол-во: 20

    "Позиция 468"

    "Резьба сантехническая Ду 25 ГОСТ 6357-81"

    Кол-во: 20

    "Позиция 469"

    "Резьба сантехническая Ду 20 ГОСТ 6357-81"

    Кол-во: 20

    "Позиция 470"

    "Резьба сантехническая Ду 15 ГОСТ 6357-81"

    Кол-во: 20

    "Позиция 471"

    "Резистор проволочный KNP-200 2 Вт, 0.47 Ом, 5%"

    Кол-во: 20

    "Позиция 472"

    "Резина маслостойкая МБС- 2мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 473"

    "Подшипник 32320 К1М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 474"

    "Маркер краска MunHwa черный 2мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 475"

    "HONDA фильтр масляный 15400-PFB-014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 476"

    "Damping mat (изоляционный мат) E30R4 (10m) FLEXIM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Элемент фильтрующий топливный Fleetguard FF5321"

    Кол-во: 1

    "Позиция 478"

    "Элемент фильтрующий топливный Fleetguard FF167A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "Элемент фильтрующий масляный Fleetguard LF701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "Элемент фильтрующий масляный Fleetguard LF3356"

    Кол-во: 6

    "Позиция 481"

    "Устройство защитного отключения АВВ FH202 2Р AC-40/30мА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 482"

    "Свеча зажигания NGK BR7HS-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 483"

    "Прожектор светодиодный РИСТ-21-100Вт- "УС"-IP65- УХЛ1 СВО КСС=45/60/60/120"

    Кол-во: 15

    "Позиция 484"

    "Подогреватель воздуха проточный носимый пвп-н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 485"

    "Маска панорамная ПМ "Дельта" - исполнение 4"

    Кол-во: 11

    "Позиция 486"

    "Подшипник 46312Л (ГПЗ)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 487"

    "Лампа КГ 220-1000-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 488"

    "Ремни стяжные Рэт50"

    Кол-во: 3

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