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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества - автотранспортные средства (6 единиц). Собственник: АО "Газпром оргэнергогаз"

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества - автотранспортные средства (6 единиц). Собственник: АО "Газпром оргэнергогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества - автотранспортные средства (6 единиц). Собственник: АО "Газпром оргэнергогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    транспорт, шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 12:30 GMT +310.07.2018 12:3010.07.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.07.2018 13:0010.07.2018 13:0010.07.2018 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2018 16:0010.07.2018 16:0010.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 17:4516.07.2018 17:4516.07.2018 17:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 17:4516.07.2018 17:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)

    Начальная цена

    124 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автотранспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва

    Дата и время проведения

    09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)

    Начальная цена

    77 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автотранспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва

    Дата и время проведения

    09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)

    Начальная цена

    352 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автотранспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    УАЗ 315195 (А 589 НК 164)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва

    Дата и время проведения

    09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    УАЗ 315195 (А 589 НК 164)

    Начальная цена

    115 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автотранспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 12:30 GMT +310.07.2018 12:3010.07.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    10.07.2018 13:0010.07.2018 13:0010.07.2018 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2018 15:0010.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 15:1516.07.2018 15:1516.07.2018 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 15:1516.07.2018 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)

    Начальная цена

    418 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автотранспортное средство"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва

    Дата и время проведения

    09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.201817.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)

    Начальная цена

    132 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автотранспортное средство"

    Кол-во: 0

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