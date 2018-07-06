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Номер извещения
ГП806540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов движимого имущества - автотранспортные средства (6 единиц). Собственник: АО "Газпром оргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 12:30 GMT +310.07.2018 12:3010.07.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2018 13:0010.07.2018 13:0010.07.2018 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 16:0010.07.2018 16:0010.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 17:4516.07.2018 17:4516.07.2018 17:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вездеходное транспортное средство ТРЭКОЛ-39041 (г.н. 77 4940)
Начальная цена
124 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва
Дата и время проведения
09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва
Подведение итогов не позднее
17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ ПАТРИОТ (К 083 НМ 197)
Начальная цена
77 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва
Дата и время проведения
09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва
Подведение итогов не позднее
17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
MERCEDES-BENZ C 200 KOMPRESSOR (В 548 EC 197)
Начальная цена
352 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
УАЗ 315195 (А 589 НК 164)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва
Дата и время проведения
09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва
Подведение итогов не позднее
17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее УАЗ 315195 (А 589 НК 164)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УАЗ 315195 (А 589 НК 164)
Начальная цена
115 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 12:30 GMT +310.07.2018 12:3010.07.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
10.07.2018 13:0010.07.2018 13:0010.07.2018 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 15:0010.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 15:1516.07.2018 15:1516.07.2018 15:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
MITSUBISHI L200 2,5 (А 584 НК 164)
Начальная цена
418 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 15:00 GMT +306.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806540Дата и время окончания срока приема заявок А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.07.2018 18:0006.07.2018 18:0006.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806540Дата окончания срока рассмотрения заявок А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва
Дата и время проведения
09.07.2018 12:0009.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806540Дата и время проведения А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва
Подведение итогов не позднее
17.08.2018 15:0017.08.2018 15:0017.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806540Подведение итогов не позднее А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
А/мастерская 49093 на шасси ГАЗ 3308 (В 112 МТ 64)
Начальная цена
132 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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