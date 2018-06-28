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    Главная / Торги / Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806533Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.ЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806533

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация к ТП

    Проект договора

    Техническое задание

    Приложение к договору

    ЦОД

    ЗУ

    ЦЗЛ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201815.10.2018 12:0015.10.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806533Подведение итогов не позднее Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.Чебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата общей стоимости своевременно и надлежащим образом выполненного полного объема работ производится Заказчиком путем безналичного расчета, в течение 90 дней с даты подписания акта выполненных работ по форме КС-11, при условии выполнения Подрядчиком раздела 4 настоящего договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    61

    Услуги телекоммуникационные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проекта и монтаж структурированной кабельной сети для административных зданий ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ."

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    25.01.2021 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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