Устройство и обслуживание ледовой переправы через р. Иртыш в зимний период в районе д. Бекерево г. Тобольска 0167300000821000298

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0167300000821000298 Уникальный номер закупки 0167300000821000298 Номер закупки Наименование закупки Устройство и обслуживание ледовой переправы через р. Иртыш в зимний период в районе д. Бекерево г. Тобольска 0167300000821000298 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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