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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806529
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку систем вентиляции УНИВЕНТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13675
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлюк Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку систем вентиляции УНИВЕНТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806529Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку систем вентиляции УНИВЕНТМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806529Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку систем вентиляции УНИВЕНТМосква
Подведение итогов не позднее
30.07.2018 18:0030.07.2018 18:0030.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806529Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку систем вентиляции УНИВЕНТМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку систем вентиляции УНИВЕНТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с приложенными документами
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с приложенными документамиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
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