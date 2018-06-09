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    Главная / Торги / Запрос котировок на право заключения договора поставки арматурного проката в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой" (срочная поставка)

    Запрос котировок на право заключения договора поставки арматурного проката в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой" (срочная поставка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 10:0009.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806524Дата и время окончания срока приема заявок Закупка арматурного прокатаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806524

    Уникальный номер закупки

    330

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок на право заключения договора поставки арматурного проката в июне 2018 года для нужд АО "Трансинжстрой" (срочная поставка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    форма коммерческого предложения

    котировочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 419-12-31

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    Natalia.S@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка арматурного проката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2018 10:00 GMT +309.06.2018 10:0009.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806524Дата и время окончания срока приема заявок Закупка арматурного прокатаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2018 10:0009.06.2018 10:0009.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806524Дата и время вскрытия заявок Закупка арматурного прокатаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201809.06.2018 17:0009.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806524Подведение итогов не позднее Закупка арматурного прокатаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка арматурного проката

    Начальная цена

    47 130 457,44

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка продукции силами Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Поставка продукции - до 15.06.2018г. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Лот является неделимым. Заказчик оставляет за собой право отклонить заявку участника, представленную на неполный объем продукции, заявленной к поставке. Подавая заявку на участие в процедуре закупки, Участник подтверждает свое согласие на заключение договора поставки по форме приложения к настоящему извещению. Внесение изменений в коммерческое предложение после вскрытия заявок и до момента исполнения обязательств по поставке продукции Поставщиком не допускается. Превышение участником установленной предельной (максимальной) стоимости продукции является основанием для отклонения заявки.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, стр. 39. Приемка груза осуществляется при наличии деревянных прокладок в машине. Разгрузка верхняя козловыми кранами.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    24.10.62.213

    Прокат арматурный свариваемый периодического профиля

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с котировочной документацией"

    Кол-во: 0

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