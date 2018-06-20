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    Главная / Торги / Бытовая техника (чайники, микроволновки, холодильники, водонагреватели)

    Бытовая техника (чайники, микроволновки, холодильники, водонагреватели)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:3020.06.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806570Дата и время окончания срока приема заявок Бытовая техника (чайники, микроволновые печи, холодильники, водонагреватели) МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806570

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бытовая техника (чайники, микроволновки, холодильники, водонагреватели)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Лист технического задания

    Требования к участникам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 365 673-71-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    polyanskaya_va@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Полянская Виктория Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бытовая техника (чайники, микроволновые печи, холодильники, водонагреватели)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 18:3027.06.2018 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806570Подведение итогов не позднее Бытовая техника (чайники, микроволновые печи, холодильники, водонагреватели) Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бытовая техника (чайники, микроволновые печи, холодильники, водонагреватели)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    58 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 30 дней после получения товара на складе покупателя по адресу: Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона. Доставку включить в стоимость товара. срок поставки товара 30 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    27.51

    Приборы бытовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    07.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водонагреватель FAGOR 200 л "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Тепловая пушка Ресанта ТЭП-2000К "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Холодильник LG GC-051S "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Плитка электрическая Centek CT-1505 (2 конф.) "

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Двухкамерный холодильник Indesit DS 4180 E "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Водонагреватель электрический 50 л "

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Вентилятор настольный MYSTERY MSF-2408 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вентилятор Saturn ST-FN8280 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Чайник электрический Delfa DK7511 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Чайник Mirta KTT12 "

    Кол-во: 25

    "Позиция 11"

    "Холодильник Норд NRT 271-032 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Плитка электрическая Centek CT-1504 (1 конф.) "

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Печь СВЧ MIDEA MM720CKE "

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Вентилятор Saturn ST-FN8269 "

    Кол-во: 3

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    Регион:
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