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    Главная / Торги / Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта «Столовая на 50-80 мест» в пгт. Чульман

    Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта «Столовая на 50-80 мест» в пгт. Чульман

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 11:0013.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806522Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта «Столовая на 50-80 мест» в пгт. ЧульманМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806522

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта «Столовая на 50-80 мест» в пгт. Чульман

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 10:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов

    Приглашение

    Рабочая доукментация

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-46

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    novikova.a@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новикова Анна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта «Столовая на 50-80 мест» в пгт. Чульман

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806522Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта «Столовая на 50-80 мест» в пгт. ЧульманМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта «Столовая на 50-80 мест» в пгт. Чульман

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка проектной, рабочей документации, изготовления и поставки объекта"

    Кол-во: 1

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