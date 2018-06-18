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    Главная / Торги / Оказание услуг по сервису печати

    Оказание услуг по сервису печати

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 17:3018.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806523Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг печати125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806523

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-1804/044/ИТ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сервису печати

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция

    Форма 11.1

    Техническое задание

    Договор

    Договор Прил. 1

    Договор Прил. 2

    Договор Прил. 3

    Договор Прил. 4

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 221-31-32

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    ANepomnyaschikh@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Непомнящих Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг печати

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 17:30 GMT +318.06.2018 17:3018.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806523Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг печати125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21.

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2018 17:3018.06.2018 17:3018.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806523Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг печати125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 23:5929.06.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806523Подведение итогов не позднее Оказание услуг печати125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг печати

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с инструкцией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с инструкциейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с инструкцией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    33.12.16.000

    Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг печати"

    Кол-во: 0

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    11.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    2
    Регион:
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