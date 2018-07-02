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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 15:3002.07.2018 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК «Якутуголь»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806576

    Уникальный номер закупки

    ОСКиОЗД/18-00323

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к оферте

    Приложение №2 Проект договора

    Приложение №3 Отгрузочные реквизиты

    Закупочная документация

    Тех.задания Опросные листы

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    чертежи

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62069

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    aleksandra.dimitrova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Димитрова Александра Саяровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201831.12.2018 18:3031.12.2018 18:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806576Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для техники Komatsu в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией (раздел 2)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Интегрированный угол правый IN-70SV2L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Крышка WCU90H 5133566"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Защитная крышка адаптера WC270"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Коронка 70SVSD"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Фиксатор коронки 70SV2PN-C"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Межзубьевая защита приварная WSC90Х360-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Адаптер центральный 6810W-U90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Адаптер угловой IN-U90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Коронка U90R-A"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Адаптер 489В-U90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Клин адаптера H499W1-2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Скоба H499CL"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Коронка U90R-A"

    Кол-во: 70

    "Позиция 14"

    "R80160Y6M-1 Пластина износа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "R80160Y2M Пластина износа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "R80160Y4M Пластина износа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "R80160Y5M Пластина износа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "R80160Y8M-1 Пластина износа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "R80160Y7M Пластина износа"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "R71054Y1M Пластина износа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "R71054Y2M Пластина износа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "R71054Y4M Пластина износа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "R71054Y4M-1 Пластина износа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "R71054Y6M Пластина износа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "R71054Y5M Пластина износа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Адаптер центральный 6803W-70SV2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Интегрированный угол правый IN-70SV2R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Защита межзубьевая кат.№ WHP10X278CS-1A;CENTER SHROUD"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Катушка фиксатора кат.№ WHP10TSPCSA;TORQUE SPOOL, 4190357"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Фиксатор кат.№ WHP10TWCSA;TORQUE WEDGE PIN"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Защита боковая нижняя,левая кат.№ WHP10LWS-2LB;WHP LOWER WING SHROUD, 5132634"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Защита боковая нижняя,правая кат.№ WHP10LWS-2RB;WHP LOWER WING SHROUD, 5132635"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Защита боковая верхняя кат.№ WHP10UWS-1A;WHP UPPER WING SHROUD, 5131583"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Фиксатор кат.№ WHP10TWWSA;TORQUE WEDGE PIN, 4191316"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Катушка фиксатора кат.№ WHP10TSPWSB;TORQUE SPOOL, 4191317"

    Кол-во: 16

    "Позиция 36"

    "Коронка ESCO 112KH"

    Кол-во: 15

    "Позиция 37"

    "Защита межзубьевая ESCO TCCF130-16A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Пластина R75744Y1 из износостойкой стали 1280*580*25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Пластина R75744Y2 из износостойкой стали 1280*580*25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Пластина R75744Y5 из износостойкой стали 1275*490*25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Пластина R75742Y1 из износостойкой стали 2700*770*25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Пластина R75742Y3 из износостойкой стали 1070*770*25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Пластина R75742Y4 из износостойкой стали 1070*770*25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Пластина R75742Y5 из износостойкой стали 770*490*25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Уплотнение двигателя поворота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "О-кольцо вала подъема"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "О-кольцо вала подъема"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "О-кольцо вала подъема"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "О-кольцо промежуточного вала подъема"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Уплотнение барабана подъема"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Уплотнение барабана подъема"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Уплотнение выходного вала напора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Уплотнение выходного вала напора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "О-кольцо выходного вала напора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Уплотнение вала хода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Уплотнение натяжного колеса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Уплотнение опорного катка заднего"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Уплотнение опорного катка"

    Кол-во: 32

    "Позиция 59"

    "Ковш в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Рейка в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Кремольерная шестерня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Тормоз подъема в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Тормоз напора в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Уплотнение двигателя поворота"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Уплотнение двигателя поворота"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Рем. комплект редуктора ОДК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Уплотнение выходного вала напора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Уплотнение выходного вала напора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "О-кольцо выходного вала напора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "О-кольцо выходного вала напора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "О-кольцо выходного вала напора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Уплотнение вала хода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Уплотнение натяжного колеса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Уплотнение опорного катка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 75"

    "Уплотненте первичного вала подъема"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Уплотнение барабана подъема"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Уплотнение барабана подъема"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Уплотнение барабана подъема"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Уплотнения вала поворота"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "45Z91D300 Резиновое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Ремкомплект цилиндра лестницы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Соленойд ФВУ внеш"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Соленойд ФВУ внут"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Фарсунка ФВУ внут"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Фарсунка ФВУ внут"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "Предохранитель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Щеткодержатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Отбойник стрелы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 89"

    "Отбойник стрелы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Ковш в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Рейка напора в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Втулка коромысла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Втулка балка ковш"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Втулка ковш днище"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Втулка ковш салазка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Втулка днища 5Р237D2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Кремальерная шестерня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Палец днища"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Палец рукояти"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Палец коромысла ковш"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Звено R48472D7 гусеничное PH"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "О-кольцо выходного вала напора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Уплотнение 18Z498D118"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Уплотнение 18Z498D75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Уплотнение вала хода"

    Кол-во: 8

    "Позиция 106"

    "Вантовая подвеска стрелы РН2800 30U253D1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Стакан муфты 18Q161"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Муфта соединительная 18Р8571"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Контакт дополнительный контактора хода 79Z3212"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Катушка контактора хода 975E594-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Уплотнение вала подъема"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "NP1079Z8818 Плата питания привода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Вантовая подвеска стрелы РН2300 30U272D1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Пластина R75744Y3 из износостойкой стали 1325*520*25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 115"

    "Пластина R75744Y4 из износостойкой стали 1275*490*25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Успокоитель днища ковша EP3537, 22" (R98305F1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "R80160Y6M Пластина износа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 119"

    "R80160Y8M Пластина износа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "1-13770-071-0 Термостат FD 115-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "3ED-24-42180 Цапфа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "1-14400-403-0 Трбокомпрессор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "1-15603-510-0 Топливный насос FD 115-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Фильтр масляный 3FE-66-31510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Фильтр масляный 3FE-66-31530"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Фильтр масляный 714-07-28712"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "02290-11625 NUT/ГАЙКА"

    Кол-во: 320

    "Позиция 128"

    "Болт ножа"

    Кол-во: 320

    "Позиция 129"

    "3FE-24-31120SA Шарнир левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "3FE-24-31130SA Шарнир правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "3FE-24-31240 Опорный подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "308-27-25336 Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Форсунка 1-15300-432-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "1-13650-018-1 Водяной насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Трак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Модуль"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079781
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    593396
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 716 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237127
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00455 ИТТ
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ...
    593387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237121
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    593373
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213810
    Спекательные тележки
    Спекательные тележки
    589437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237094
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    593320
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237087
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    Система шахтной стволовой сигнализации для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00463 ИТТ
    593297
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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    Гарантия на исполнение контракта
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