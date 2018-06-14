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    Главная / Торги / Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806513Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806513

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 09:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма ТКП

    Договор поставки

    перечень документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2590

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Gulyaev@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806513Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 12:0014.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806513Дата и время вскрытия заявок Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806513Подведение итогов не позднее Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806513Подведение итогов не позднее Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серийных электротехнических изделий по проекту Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с приложенной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложенной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    27.90.1

    Оборудование электрическое прочее и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электротехнические изделия"

    Кол-во: 1

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