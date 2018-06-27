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    Главная / Торги / Запрос предложений на Запасные части к автомобилям

    Запрос предложений на Запасные части к автомобилям

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 11:0027.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806614Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к автомобилямБелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на Запасные части к автомобилям

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 06:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Док-ция

    Тз

    Тз

    Тз

    Тз

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68743

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    aslepov@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слепов Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к автомобилям

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 13:0031.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806614Подведение итогов не позднее Запасные части к автомобилямБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к автомобилям

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-цииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр топливный КАМАЗ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный Газ 3310 LF 16352"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фильтр масляный КАМАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Фильтр масляный ЯМЗ сетка 236-1012023"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Фонарь задний УАЗ Освар (металл) ФП-133А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Фильтр воздушный МАЗ 238Н-1109080"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный Камаз 740-1109560-02"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Фильтр маслянный Газ-3105 406-1012005-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Сальник 45х60/45х64 БРТ 14-1701230-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Стремянка Камаз задняя 10тн. 5511-2912408"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Стремянка Краз 6506-2912408"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Рычаг регулировочный МАЗ передний (прямой) узкий шлиц 500-3501136"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Рычаг регулировочный КАМАЗ задний 5320-3502237"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Р/К корзины сцепления Камаз 14/1600010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Рычаг регулировочный Краз-РТ 40-03 64221-3501236"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Рычаг обжимной МТЗ 70-1601094"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "РВД 32 SH-LM 32-1200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Реле интегральное Я-120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Реле стартера Камаз РС-530"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Реле поворота РС 951 24В 3726410-532"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Распылитель форсунки МТЗ 6А1-20С2-50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Распылитель форсунки КАМАЗ 33-1112110-12"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Распылитель форсунки ЯМЗ 33.1112110-220"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Ремкомплект Камаз ПГУ РК3Р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Ремкомплект ТНВД Камаз полный РК-340"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Ремкомплект Камаз РДВ РК5РС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Ремкомплект энергоаккумулятора Камаз РК4РП ТИП 24/24"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Ремкомплект энергоаккумулятора Камаз РК4РП ТИП 20/20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Ремкомплект водяного насоса ЯМЗ 7171"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Ремкомплект водяного насоса Камаз 740.1307010 РК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Ремкомплект масленого фильтра Камаз РК 28Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Ремкомплект топливный Камаз РК 30"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Ремкомплект корзины сцепления ЯМЗ 236-1601010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Ремень 715 БРТ генератора ВАЗ-2108 (Б10-М)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Ремень Урал 1250 1308020-740"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Ремень КАМАЗ 1320 1307170-740 8.5х8"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Ремень ЯМЗ SPZ 987 14x10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Ремень ЯМЗ SPZ 937 14x10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Ремень ЯМЗ SPZ 887 14x10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Ремень ЯМЗ SPZ 850 8.5x8"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Патрубок радиатора МАЗ 500-1303025/10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Патрубок радиатора камаз 5320-1303У00-00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Палец реактивный Камаз 5511-2919026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Палец реактивный Краз РМШ 251-291026"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Педаль газа КАМАЗ н/о 53205-1108010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Палец рулевой Камаз 5320-3414031"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Прокладка ГБЦ ЯМЗ-238 238-10030230"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Прокладка двигателя камаз 1927"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Прокладка двигателя ЯМЗ-238 (полный + РТИ) 1927"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Пара плунжерная Камаз 33-1111074"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Пара плунжерная Д-240 4УНМ-111410"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Полукольца коленвала ЯМЗ 236-1005183-Д"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Полукольца коленвала камаз 740-1005183/184"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Накладка тормозная КАМАЗ (8шт) 53212-3501105"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Наконечник рулевой тяги Краз"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Металлорукав Камаз 5320-1203012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Лампа автомобильная Н27/1 12-27"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Лампа автомобильная Н4 24-75-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Лампа автомобильная Н4 12-75-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Лампа автомобильная А 24-5А"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Лампа автомобильная А 12-21-3А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Лампа автомобильная А 24-21-3А"

    Кол-во: 70

    "Позиция 63"

    "Лампа автомобильная 12-5А 8170510"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Лампа автомобильная Н-7 55"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Кольца поршневые компрессора 2х. ц. КАМАЗ 5320-3509164"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Корзина сцепления ЯМЗ 238-1601090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Корзина сцепления КАМАЗ 1601090.14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Крестовина карданного вала 5320-2205025-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Крышка подшипника первичного вала 14-1701040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Крестовина карданного вала в сборе 4310-2205025"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Замок двери УРАЛ 377-6105013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Замок зажигания КАМАЗ 5320-3708500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Датчик выключения заднего хода ВК 403"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Датчик давления масла ММ-370 3819010-5320"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Диск сцепления МТЗ/ТМЗ ТМ70-1601130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Диск сцепления промежуточный Краз 238-1601094"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Диск ведомый сцепления Камаз 142-1601130"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Диск ведомый сцепления МАЗ, Краз 238-1601131"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Датчик стоп сигнала ММ-125 3720010-5320"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Гайка колеса КАМАЗ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 81"

    "Гайка стремянки (М30х2х35Н)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 82"

    "Втулка шкворня КАМАЗ 5320-3001016"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Вкладыш коренные ЯМЗ 236-1000102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Вкладыш коренные ЯМЗ 238 Р1 238-1000102-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Вкладыш шатунные ЯМЗ 238 Р0 238-1000104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Вкладыш шатунные КАМАЗ 1000104-00.7405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Вкладыш коренные КАМАЗ 1000102-00.7405"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Сальник 70х92 Камаз БРТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Пневмогидроусилитель КРАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Корзина сцепления ЯМЗ 238Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Рычаг регулировочный Краз"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "Стартер УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Барабан тормозной 4320-3501070"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Накладка тормозная задняя 160мм. МАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Картридж пневмоосушителя тормозов WABCO"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Компрессор одноцилиндровый КАМАЗ 53205-3509015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Генератор 28В. Камаз 3122.3771-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Стартер КАМАЗ СТ142Б в сборе 740.3708000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Компрессор двух цилиндровый ЯМЗ-236"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Фланец с раздаточной коробки на средний мост Краз"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Автошина 12.00R20(320R508) 16150/146J ТТ ИД-304 НкШЗ с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 18

    "Позиция 102"

    "РВД 24 SH-LM 24-1200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Главный цилиндр выключения сцепления в сборе 260-1602510"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Шкворень поворотного кулака Камаз5320-3001019"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Шестерня Камаз делителя 15-1770050"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Шпилька колеса Камаз 853308-5320"

    Кол-во: 14

    "Позиция 107"

    "Шланг ГУР КАМАЗ 3408020-5320"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Шарнир рулевой ГАЗ 3302 3302-3414029"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Шланг прицепа воздушный КАМАЗ 5320-500905 2,5 метра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Шланг тормозной КАМАЗ 5320-3506060"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Шланг отопителя диаметр 10 мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Шланг отопителя диаметр 20 мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Шланг отопителя диаметр 16 мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Автошина 10.00R20(280R508) 16146/143J ТТ ОИ-73Б НкШЗ с камерой и ободной лентой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 115"

    "Палец рулевой Краз"

    Кол-во: 8

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    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № АП014266
    Пружина 70С3А-2ГП-4Б для КМД-1750Т-ВД1
    Пружина 70С3А-2ГП-4Б для КМД-1750Т-ВД1
    593715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014265
    Метзаготовка (болты для МШЦ-7300х13000)
    Метзаготовка (болты для МШЦ-7300х13000)
    593713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014264
    Инструмент для ц.26
    Инструмент для ц.26
    593712
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225014
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое оборудование (котлы, горелки) в количестве 96 единиц. Собственник: АО "МОЭГ". Лоты №№81-90
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое...
    590109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    5 384 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2022 г., 02:58
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225013
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое оборудование (котлы, горелки) в количестве 96 единиц. Собственник: АО "МОЭГ". Лоты №№71-80
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое...
    590108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 463 992
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2022 г., 02:34
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225012
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое оборудование (котлы, горелки) в количестве 96 единиц. Собственник: АО "МОЭГ". Лоты №№61-70
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое...
    590107
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    833 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2022 г., 02:16
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
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