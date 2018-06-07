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Номер извещения
ГП806514
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
перевод стоков от бытовых стана "450" и АБК цеха 20 в хозбытовую канализацию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-01-08
Факс
+7 3412 91-03-50
Адрес электронной почты
vitsinadl@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вицина Дарья Львовна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевод стоков от бытовых стана "450" и АБК цеха 20 в хозбытовую канализацию проект имеется предлагаемый объем работ см. в ТЗ срок выполнения 3 кв. 2018 года прилагаются чертежи и Смета
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 13:0014.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806514Подведение итогов не позднее перевод стоков от бытовых стана "450" и АБК цеха 20 в хозбытовую канализацию проект имеется предлагаемый объем работ см. в ТЗ срок выполнения 3 кв. 2018 года прилагаются чертежи и Смета Ижевск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевод стоков от бытовых стана "450" и АБК цеха 20 в хозбытовую канализацию проект имеется предлагаемый объем работ см. в ТЗ срок выполнения 3 кв. 2018 года прилагаются чертежи и Смета
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запасные детали поставляет подрядчик гарантия на работы не менее 24 месяцев срок выполнения работ 3 кв. 2018 года
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
место осуществления услуги: 426006, г. Ижевск, ул. Ново-Ажимова,6, ПАО "Ижсталь"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖСТАЛЬ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖСТАЛЬ
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
37.00.11.110
37.00
Документация лота
Кол-во: 1
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