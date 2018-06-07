"перевод стоков от бытовых стана "450" и АБК цеха 20 в хозбытовую канализацию "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена без НДС. Предпочтительные условия оплаты - в течении 90 дней после подписания актов выполненных работ. Срок поставки 3 кв 2018г. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Останин Константин Георгиевич, тел.: +7(3412) 910-762 эл. почта: Ostanin@izhstal.ru