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    Главная / Торги / Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень документов для предоставления

    Проект договора

    Форма ТКП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2732

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Vasileva@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 18:00 GMT +314.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806507Дата и время вскрытия заявок Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 17:0029.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806507Подведение итогов не позднее Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 17:0029.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806507Подведение итогов не позднее Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-ЧепецкМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Запорной арматуры для проекта Азотная станция АО "ОХК "УРАЛХИМ", г. Кирово-Чепецк

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложенной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запорная арматура"

    Кол-во: 1

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