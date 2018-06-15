Разработка проектной и рабочей документации, по консервации объекта Газонаполнительная станция г. Нижнекамск, расположенная по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Пром.зона, с проведением экспертизы промышленной безопасности и регистрацией в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Приволжское управление