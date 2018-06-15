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Номер извещения
ГП806490
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка проектной документации (стадия –рабочая) и обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности «Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля шахта «Сибиргинская». Проект проветривания выемочного участка 3-1-11 пласта III»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 09:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-28-19
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
voloshinani@kuz.rikt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Волошина Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Разработка проектной документации (стадия –рабочая) и обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности «Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля шахта «Сибиргинская». Проект проветривания выемочного участка 3-1-11 пласта III»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 10:00 GMT +315.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806490Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной документации (стадия –рабочая) и обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности «Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля шахта «Сибиргинская». Проект проветривания выемочного участка 3-1-11 пласта III» Междуреченск
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806490Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной документации (стадия –рабочая) и обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности «Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля шахта «Сибиргинская». Проект проветривания выемочного участка 3-1-11 пласта III» Междуреченск
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 10:0030.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806490Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации (стадия –рабочая) и обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности «Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля шахта «Сибиргинская». Проект проветривания выемочного участка 3-1-11 пласта III» Междуреченск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806490Подведение итогов не позднее Разработка проектной документации (стадия –рабочая) и обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности «Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля шахта «Сибиргинская». Проект проветривания выемочного участка 3-1-11 пласта III» Междуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной документации (стадия –рабочая) и обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности «Техническое перевооружение опасного производственного объекта филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по подземной добыче угля шахта «Сибиргинская». Проект проветривания выемочного участка 3-1-11 пласта III»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок выполнения работы согласно Заданию на проектирование
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Южный Кузбасс"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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