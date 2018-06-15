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Номер извещения
ГП806520
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Демонтаж зданий и сооружений филиала ПАО "Южный Кузбасс"-Управление по подземной добыче угля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 10:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-26-93
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
panovas@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Панов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Демонтаж зданий и сооружений филиала ПАО "Южный Кузбасс"-Управление по подземной добыче угля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 06:00 GMT +315.06.2018 06:0015.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806520Дата и время окончания срока приема заявок Демонтаж зданий и сооружений филиала ПАО "Южный Кузбасс"-Управление по подземной добыче угляМеждуреченск
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 06:0015.06.2018 06:0015.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806520Дата и время вскрытия заявок Демонтаж зданий и сооружений филиала ПАО "Южный Кузбасс"-Управление по подземной добыче угляМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 06:0020.07.2018 06:0020.07.2018 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806520Подведение итогов не позднее Демонтаж зданий и сооружений филиала ПАО "Южный Кузбасс"-Управление по подземной добыче угляМеждуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтаж зданий и сооружений филиала ПАО "Южный Кузбасс"-Управление по подземной добыче угля
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Кемеровская область, г.Междуреченск, территория бывшей шахты "Усинская" и шахты им. В.И. ЛенинаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
43.1
43.1
Документация лота
Кол-во: 1
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