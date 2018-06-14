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    Главная / Торги / Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»

    Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 17:3014.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806482Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»Ленинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806482

    Уникальный номер закупки

    32

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 08:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Договор

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-86

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    natalya.kotelnikova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Котельникова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 17:30 GMT +314.06.2018 17:3014.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806482Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»Ленинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 17:3014.06.2018 17:3014.06.2018 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806482Дата и время вскрытия заявок Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»Ленинский район

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2018 17:0014.08.2018 17:0014.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806482Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»Ленинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.08.201814.08.2018 17:0014.08.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806482Подведение итогов не позднее Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»Ленинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями договора и технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, Ленинский район, город Видное, Белокаменной шоссе, владение 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    71

    Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа

    21

    Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    07.06.2018

    Техническое задание

    07.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение полного комплекса услуг по организации производства, оформлению необходимой документации для лицензирования и регистрации лекарственного средства «Ксенон. Газ медицинский сжатый»"

    Кол-во: 0

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