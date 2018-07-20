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    Главная / Торги / Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2018 15:0720.07.2018 15:07Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806592038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806592038

    Уникальный номер закупки

    234/2018, 234/2018

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 09:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Инструкция для участников

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:3031.08.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592038Подведение итогов не позднее Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    3 708 707,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    22.21.29

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Неразъемные соединения полиэтилен - сталь (НСПС) 500х426 ПЭ100 SDR11 пит. усил."

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Неразъемные соединения полиэтилен - сталь (НСПС) 400х377 ПЭ100 SDR11 пит. усил."

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Неразъемные соединения полиэтилен - сталь (НСПС) 315х273 ПЭ 100 SDR 11 пит. усил."

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Неразъемные соединения полиэтилен - сталь (НСПС) 225х219 ПЭ 100 SDR 11 пит.усил"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Неразъемные соединения полиэтилен - сталь (НСПС) 160х159 ПЭ 100 SDR 11 пит.усил"

    Кол-во: 23

    "Позиция 6"

    "Неразъемные соединения полиэтилен - сталь (НСПС) 110х108 ПЭ100 SDR 11 пит. усил."

    Кол-во: 58

    "Позиция 7"

    "Муфта эл.свар.ПЭ100 SDR 17-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Муфта эл.свар. ПЭ 100 SDR 11-315"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Муфта эл. свар. ПЭ100 SDR11-225"

    Кол-во: 25

    "Позиция 10"

    "Муфта эл.свар. ПЭ 100 SDR 11-160"

    Кол-во: 34

    "Позиция 11"

    "Муфта эл.свар.ПЭ100 SDR 11-110"

    Кол-во: 127

    "Позиция 12"

    "Муфта эл.свар.ПЭ100 SDR 11- 63"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Муфта эл. свар.ПЭ100 SDR 11- 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Муфта эл. свар. ПЭ100 SDR 11- 40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Втулка под фланец 63 мм ПЭ 100 SDR 11 ГПП"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Отвод 90° ПЭ100 SDR17-400 литой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Отвод 60° ПЭ100 SDR17-400 литой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Отвод 45° ПЭ100 SDR17-400 литой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Отвод 30° ПЭ100 SDR17-400 литой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Отвод 90 гр 315 мм ПЭ 100 SDR 11 литой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Отвод 90 гр 225 мм ПЭ 100 SDR 11 литой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Отвод 90 гр 160 мм ПЭ 100 SDR 11 литой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Отвод 90 гр 110 мм ПЭ 100 SDR 11 литой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Отвод 90 гр 63 мм ПЭ 100 SDR 11 литой"

    Кол-во: 14

    "Позиция 25"

    "Неразъемные соединения полиэтилен - сталь (НСПС) 63х57 ПЭ 100 SDR 11 пит. усил."

    Кол-во: 22

    "Позиция 26"

    "Муфта эл.свар. ПЭ 100 SDR 11-500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Муфта эл.свар.ПЭ100 SDR 11-400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Втулка под фланец 315мм ПЭ100 SDR17"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Втулка под фланец 225 мм ПЭ 100 SDR 11 удл."

    Кол-во: 11

    "Позиция 30"

    "Втулка под фланец 160 мм ПЭ 100 SDR 11 удл."

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Втулка под фланец 110 мм ПЭ 100 SDR 11 удл."

    Кол-во: 58

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