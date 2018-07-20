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Номер извещения
31806592038
Уникальный номер закупки
234/2018, 234/2018
Наименование закупки
Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 09:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
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Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201831.08.2018 13:3031.08.2018 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806592038Подведение итогов не позднее Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фитингов полиэтиленовых (муфты электросварные, НСПС, отводы, втулки под фланец) в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
3 708 707,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
22.21.29
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 23
Кол-во: 58
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 34
Кол-во: 127
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 22
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 11
Кол-во: 8
Кол-во: 58
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