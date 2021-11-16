Выполнение работ по содержанию земель общего пользования МО г. Ноябрьск в микрорайонах В, Г, Д, Д-1, Е, И-1, М, Н, Н-2, пос. УГМ, пос. УТДС, пос. УТАДС, пос. Индивидуальная застройка, пос. Буровик, пос. Северная Нива 0190300003721000822

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0190300003721000822 Уникальный номер закупки 0190300003721000822 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по содержанию земель общего пользования МО г. Ноябрьск в микрорайонах В, Г, Д, Д-1, Е, И-1, М, Н, Н-2, пос. УГМ, пос. УТДС, пос. УТАДС, пос. Индивидуальная застройка, пос. Буровик, пос. Северная Нива 0190300003721000822 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Ленина, 47 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Ленина, 47 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

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