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Номер извещения
ГП806502
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка грузоподъемного оборудования (тали, домкраты, зажимы тросовые)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-70
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
o.chandylova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чандылова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка грузоподъемного оборудования в срок до 30.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201825.07.2018 07:0025.07.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806502Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъемного оборудования в срок до 30.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грузоподъемного оборудования в срок до 30.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Срок поставки: до «30» июля 2018 (с правом досрочной поставки).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
28.22.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 10
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Кол-во: 1
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