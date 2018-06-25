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    Главная / Торги / Поставка грузоподъемного оборудования (тали, домкраты, зажимы тросовые)

    Поставка грузоподъемного оборудования (тали, домкраты, зажимы тросовые)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 07:0025.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузоподъемного оборудования в срок до 30.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка грузоподъемного оборудования (тали, домкраты, зажимы тросовые)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 08:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №2 Договор (проект) + Приложение

    ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ (Форма в Excel)

    АНКЕТА УЧАСТНИКА (Форма в Excel)

    Реквизиты ООО Мечел-Кокс

    Приложение_№1_ТЗ Грузоподъемное оборудование

    ГП806502(ГП-ЧОВ-44) Документация к поставке грузоподъемного оборудования

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-49-70

    Факс

    +7 351 725-49-50

    Адрес электронной почты

    o.chandylova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чандылова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка грузоподъемного оборудования в срок до 30.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 07:0025.07.2018 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806502Подведение итогов не позднее Поставка грузоподъемного оборудования в срок до 30.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно! Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка грузоподъемного оборудования в срок до 30.07.2018г. (с правом досрочной поставки) Продукция новая, наличие паспортов и сертификатов качества обязательно!

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Срок поставки: до «30» июля 2018 (с правом досрочной поставки).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО "Мечел-Кокс", г.Челябинск, промзона ПАО "ЧМК". Базис поставки: DDP (Инкотермс 2010).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. 100% отсрочка платежа по факту поставки продукции. Предпочтительный срок отсрочки - не менее 60 дней с даты поставки. Цена указывается без НДС, с учетом стоимости транспортных и прочих расходов, связанных с доставкой продукции до пункта назначения. 2. Оплата продукции осуществляется в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика. Валюта платежа – рубль РФ 3. По всем вопросам касательно данной закупки и предоставлению документов, в том числе для консультаций по вопросам регистрации на площадке, различных способов и порядка подачи предложений обращаться к ответственному организатору закупки; 4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – наличие сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара; 5. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ – подгрузка коммерческого предложения за подписью уполномоченного лица и печатью организации; 6. Срок действия предложения (оферты) должен составлять не менее 45 календарных дней от даты окончания приема предложений; 7. Договор строго в редакции Покупателя (прилагается), протоколы разногласий не принимаются; 8. Одновременно с подачей предложения обязательно предоставление документов, указанных в пункте 5.2 закупочной документации прилагаемой к данному запросу предложений; 9. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является разновидностью конкурса/аукциона/публичной оферты и не подпадает под регулирование статей 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. При проведении запроса цен/предложений приглашение к участию вместе с документацией по запросу является приглашением поставщикам делать оферты в адрес Организатора закупочной процедуры; заявка на участие в запросе является офертой потенциального Участника запроса цен/предложений. При этом Организатор не имеет обязанности заключения договора по его результатам; 10. Участник вправе обратиться к представителю службы безопасности при возникновении события, ограничивающего конкурентные процедуры, или дискредитации Участника со стороны Организатора, контактное лицо: Жалалов Марат Сайфитдинович, тел.: +7 (351) 725-59-83, эл. почта: maratzhalalov@mechel.ru.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Челябинский завод по производству коксохимической продукции»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Кокс
    Все закупки и тендеры Мечел-Кокс

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Таль шестеренная ТРШС г/п 2,0т высота подъема 3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Домкрат гидравлический ДГ-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Таль ручная червячная стационарная г/п 1тн, Н-6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Таль ручная передвижная цепная г/п 5Т высота подъема 6м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ЗАЖИМ ТРОСОВОЙ УСИЛЕННЫЙ SAE1045 VL624036"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "ЗАЖИМ ТРОСОВОЙ УСИЛЕННЫЙ SAE1045 VL624020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "ЗАЖИМ ТРОСОВОЙ УСИЛЕННЫЙ SAE1045 VL624013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА ДВОЙНОЙ СТОПОРНЫЙ VLDE20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА ДВОЙНОЙ СТОПОРНЫЙ VLDE16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ ТРОСА ДВОЙНОЙ СТОПОРНЫЙ VLDE12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Домкрат реечный ДР-5"

    Кол-во: 1

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