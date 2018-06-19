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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806480
Уникальный номер закупки
18031
Наименование закупки
Фильтра к бур.станков DML. DM-45. ROC L8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 08:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-55
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
vodopjanov@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Водопьянов Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фильтра к бур.станков DML. DM-45. ROC L8
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтра к бур.станков DML. DM-45. ROC L8
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявки. (обязателен сертификат производителя, дилера, дистрибьютора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 14
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 14
Кол-во: 36
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 10
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