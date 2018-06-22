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    Главная / Торги / Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)

    Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806468Дата и время окончания срока приема заявок Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806468

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.06.2018 18:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень техники

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Юридический адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Почтовый адрес

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 131

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Kozin_m@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козин Максим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806468Дата и время окончания срока приема заявок Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.07.2018 23:5926.07.2018 23:5926.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806468Подведение итогов не позднее Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.07.201826.07.2018 23:5926.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806468Подведение итогов не позднее Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа строительной и прочей техники (г. Архангельск)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Прошу учесть, что снижение цены по предложению происходит в онлайн режиме. В случае изменения цены на электронной площадке одним из участников под конец проведения данной тендерной процедуры, процедура автоматически продлевается на 15 минут независимо от времени окончания процедуры, т.е. если участник изменил цену за одну минуту до окончания процедуры, процедура окончиться на 14 минут позже назначенного времени и т.д. Организатором предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки (снижения цен) на усмотрение. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться по электронной почте к Козину Максиму Владимировичу, e-mail: Kozin_m@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Архангельск, ул. Дрейера, д.12.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата, самовывоз.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «МРТС»
    Все закупки и тендеры АО «МРТС»

    Адрес местонахождения

    117036, Российская Федерация, Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус FORD Tranzit BUS г.в. 2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Автобус вахтовый Урал 32551-0010-41 г.в. 2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Автобус вахтовый Урал 32551-0010-41 г.в. 2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Автобус вахтовый УРАЛ-32551-001-01 г.в. 2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Автобус вахтовый НЕФАЗ-4208-11-13 г.в. 2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Специальное пассажирское УСТ 54535N г.в. 2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Машина вакуумная 5675 G2 г.в. 2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Автоцистерна 5675F1 г.в. 2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Бульдозер Komatsu D65E-12 г.в. 2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Бульдозер Komatsu D65Р-12 г.в. 2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Бульдозер Komatsu D65Р-12 г.в. 2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Бульдозер Komatsu D275 А-5 г.в. 2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Каток CATERPILLAR CS74 г.в. 2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Автомобиль грузовой бортовой 3844 МН/MAN TGA 26.350 6х2 г.в. 2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "KALMAR DCD320-12LB г.в. 2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Погрузчик BOBCAT 553 г.в. 2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Агрегат ППУ А 1600/100 УРАЛ-4320-1912 г.в. 2002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Самосвал УРАЛ-583100 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Самосвал УРАЛ-583100 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Самосвал УРАЛ-583100 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Самосвал УРАЛ-583100 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Самосвал УРАЛ-583100 г.в. 2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Самосвал УРАЛ-583102 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Самосвал УРАЛ-583102 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Самосвал УРАЛ-583102 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Автотопливозаправщик АТЗ-10 на шасси УРАЛ-43320 г.в. 2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Трубоукладчик Komatsu D85C-21 г.в. 2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Агрегат УМП350 на шасси УРАЛ 43220 (57351 А) г.в. 2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Экскаватор KOMATSU PC300-7 г.в. 2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Экскаватор KOMATSU PC300-7 г.в. 2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Экскаватор KOMATSU PC400LC-6 г.в. 2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Экскаватор KOMATSU PC400-7 г.в. 2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Экскаватор KOMATSU PC400-7 г.в. 2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Экскаватор KOMATSU PC400-7 г.в. 2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Экскаватор Volvo 4608 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Экскаватор Volvo 4608 г.в. 2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Экскаватор гусеничный Катерпилар 336 DL г.в. 2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Экскаватор гусеничный Катерпилар 336 DL г.в. 2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93S-5E0 г.в. 2012"

    Кол-во: 1

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