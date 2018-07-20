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    Главная / Торги / Продажа демонтированных материалов

    Продажа демонтированных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2018 12:0020.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806589Дата и время окончания срока приема заявок Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806589

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа демонтированных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 15:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Информационное сообщение

    Договор

    Уведомление УФАС

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-90 доб. 62664

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунин Руслан Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 т

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2018 12:00 GMT +320.07.2018 12:0020.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806589Дата и время окончания срока приема заявок Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.07.2018 15:3024.07.2018 15:3024.07.2018 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806589Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа

    Дата и время проведения

    25.07.2018 12:0025.07.2018 12:0025.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806589Дата и время проведения Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 12:4031.07.2018 12:4031.07.2018 12:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806589Подведение итогов не позднее Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:4031.07.2018 12:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806589Подведение итогов не позднее Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 т

    Начальная цена

    4 998 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    1 249 620,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    1 249 620,00

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    802,863 тонны демонтированных материалов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Полянское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Уфа"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%, оплата проводится после заключения договора купли-продажи на основании выставленного счета в течение 10 (Десяти) дней, но не позднее 30 (Тридцати) дней с даты проведения аукциона, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, осуществить разделку демонтированных материалов согласно требований Заказчика

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Классификатор ОКПД2

    24.20.21.000

    Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    16.07.2018

    ИНформационное сообщение

    16.07.2018

    Уведомление УФАС

    01.08.2018

    Решение УФАС

    07.08.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Демонтированные трубы"

    Кол-во: 802.863

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    31.03.2022 16:00(GMT+03:00)
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