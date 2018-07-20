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Номер извещения
ГП806589
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Продажа демонтированных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 292-66-90 доб. 62664
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
rpetunin@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петунин Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 т
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2018 12:00 GMT +320.07.2018 12:0020.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806589Дата и время окончания срока приема заявок Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.07.2018 15:3024.07.2018 15:3024.07.2018 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806589Дата окончания срока рассмотрения заявок Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа
Дата и время проведения
25.07.2018 12:0025.07.2018 12:0025.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806589Дата и время проведения Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 12:4031.07.2018 12:4031.07.2018 12:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806589Подведение итогов не позднее Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 тУфа
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа демонтированных материалов в количестве 802,863 т
Начальная цена
4 998 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 249 620,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
802,863 тонны демонтированных материалов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Полянское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Уфа"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
24.20.21.000
Документация лота
Кол-во: 802.863
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