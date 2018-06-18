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Номер извещения
ГП806465
Уникальный номер закупки
0606к
Наименование закупки
выполнение ремонтно-строительных работ по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности сооружений ПАО "Криогенмаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 916 698-75-70
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
korolkov@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корольков Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
МО, г.Балашиха
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Выполнение ремонтно-строительных работ по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности сооружений ПАО "Криогенмаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 12:00 GMT +318.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806465Дата и время окончания срока приема заявок выполнение ремонтно-строительных работ по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности сооружений ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 12:0018.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806465Дата и время вскрытия заявок выполнение ремонтно-строительных работ по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности сооружений ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 10:3029.06.2018 10:3029.06.2018 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806465Подведение итогов не позднее выполнение ремонтно-строительных работ по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности сооружений ПАО "Криогенмаш"МО, г.Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонтно-строительных работ по устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности сооружений ПАО "Криогенмаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
45.21.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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