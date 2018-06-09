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Номер извещения
ГП806464
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку двух комплектов тары и упаковки для отгрузки экскаватора ЭКГ-20К
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 17:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-27
Факс
Адрес электронной почты
Oleg.Cheremkhin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Черемхин Олег Александрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка двух комплектов тары и упаковки для отгрузки экскаватора ЭКГ-20К
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 14:00 GMT +309.06.2018 14:0009.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806464Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двух комплектов тары и упаковки для отгрузки экскаватора ЭКГ-20ККолпино
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 14:0009.06.2018 14:0009.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806464Дата и время вскрытия заявок Поставка двух комплектов тары и упаковки для отгрузки экскаватора ЭКГ-20ККолпино
Подведение итогов не позднее
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806464Подведение итогов не позднее Поставка двух комплектов тары и упаковки для отгрузки экскаватора ЭКГ-20ККолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двух комплектов тары и упаковки для отгрузки экскаватора ЭКГ-20К
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложения к извещению на поставку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения на поставкуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
16.24.13.190
16.24.13.110
Документация лота
Кол-во: 0
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