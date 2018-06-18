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Номер извещения
ГП806463
Уникальный номер закупки
33/18
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку алюминия в гранулах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-81
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
pavel.nikitin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Павел Игоревич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 10:30 GMT +318.06.2018 10:3018.06.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806463Дата и время окончания срока приема заявок Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 10:3018.06.2018 10:3018.06.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806463Дата и время вскрытия заявок Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 23:0028.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806463Подведение итогов не позднее Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алюминий для раскисления марки АВ91 (АВ87) в виде гранул, слитков (форма слитков по согласованию, с габаритами не превышающими: 50 мм по максимальному размеру ГОСТ 295-98
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20-30 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
27.42.11.132
24.42.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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