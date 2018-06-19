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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806466
Уникальный номер закупки
20/2У
Наименование закупки
поставка оборудования телевизионной спортивной графики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 18:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.
Почтовый адрес
117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.
Контактный телефон
+7 915 051-58-67
Факс
+7 495 653-84-19
Адрес электронной почты
Dmitriy.Razumov@matchtv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разумов Дмитрий Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования телевизионной спортивной графики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 12:00 GMT +319.06.2018 12:0019.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806466Дата и время окончания срока приема заявок поставка оборудования телевизионной спортивной графикиг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 12:0019.06.2018 12:0019.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806466Дата и время вскрытия заявок поставка оборудования телевизионной спортивной графикиг.Москва
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 12:0030.06.2018 12:0030.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806466Подведение итогов не позднее поставка оборудования телевизионной спортивной графикиг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования телевизионной спортивной графики
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская обл., г. Краснознаменск, Березовая аллея, д.1/4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Национальный спортивный телеканал»
Все закупки и тендеры «Национальный спортивный телеканал»
Адрес местонахождения
117587, Российская Федерация, Москва, г.Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, пом. 57.
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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