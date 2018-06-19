поставка оборудования телевизионной спортивной графики

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты – в рублях, Авансовый платеж не более 30% от стоимости поставляемого оборудования выплачивается в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Оставшаяся сумма - в течение 10 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки Оборудования.