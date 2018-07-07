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Номер извещения
31806578636
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сварочного аппарата Tetrix 551AC/DC SYNERGIC activeArc FW
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещеряков Валерий Игоревич
Место рассмотрения предложений
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сварочного аппарата Tetrix 551AC/DC SYNERGIC activeArc FW
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2018 09:00 GMT +307.07.2018 09:0007.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806578636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сварочного аппарата Tetrix 551AC/DC SYNERGIC activeArc FW125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2018 09:00GMT +307.07.2018 09:0007.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806578636Дата и время вскрытия заявок Поставка сварочного аппарата Tetrix 551AC/DC SYNERGIC activeArc FW125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Дата окончания срока рассмотрения заявок
12.07.201812.07.2018 16:0012.07.2018 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806578636Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка сварочного аппарата Tetrix 551AC/DC SYNERGIC activeArc FW125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578636Подведение итогов не позднее Поставка сварочного аппарата Tetrix 551AC/DC SYNERGIC activeArc FW125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сварочного аппарата Tetrix 551AC/DC SYNERGIC activeArc FW
Начальная цена
11 809,99
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
27.90.31
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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