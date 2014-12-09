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    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 07:0009.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401744370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401744370

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-49

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2014 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Загоруйко Вячеслав Петрович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 07:00 GMT +309.12.2014 07:0009.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401744370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 07:1009.12.2014 07:1009.12.2014 07:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401744370Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.201410.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401744370Подведение итогов не позднее Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХАг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники для нужд ОАО КБХА

    Начальная цена

    897 743,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1) Системный блок i5-4460, клавиатура, мышь - 15 шт. 2) Системный блок i7-4770, клавиатура, мышь - 6 шт. 3) Монитор 21,5" - 13 шт. 4) Монитор 23,6" - 6 шт. 5) Беспроводная мышь – 1 шт. 6) Мышь – 4 шт. 7) Плоттер HP Designjet T520 A1 ePrinter 610 мм. – 1 шт. 8) Принтер лазерный А4 – 5 шт. 9) Принтер лазерный цветной Brother HL-3140CW А4 – 1 шт. 10) МФУ А4 – 7 шт. 11) МФУ Sharp AR-5618D А3 – 1 шт. 12) Sharp AR-RP10 реверсивный автоподатчик R-SPF – 1 шт. 13) ИБП – 3 шт. 14) Сканер А4 – 2 шт. 15) USB - Кабель 2.0 А-В – 14 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Оплата по договору производится в следующем порядке:Поставщик в течение 3 дней после подписания договора представляет Покупателю счет на предоплату в размере 30% от стоимости договора. Покупатель осуществляет предоплату в течение 20 банковских дней после получения счета.На оплату оставшейся части в размере 70 % от стоимости договора Поставщик выставляет Покупателю счет в течение 3 дней после подписания Сторонами товарной накладной. Покупатель осуществляет окончательную оплату в течение 20 банковских дней после получения счета.Товар должен быть поставлен в течение 10 рабочих дней после получения Поставщиком предварительной оплаты.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Системный блок i5-4460, клавиатура, мышь "

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Системный блок i7-4770, клавиатура, мышь "

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Монитор 21,5" "

    Кол-во: 13

    "Позиция 4"

    "Монитор 23,6" "

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Беспроводная мышь "

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Мышь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Плоттер HP Designjet T520 A1 ePrinter 610 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Принтер лазерный А4 "

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Принтер лазерный цветной Brother HL-3140CW А4 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "МФУ А4 "

    Кол-во: 7

    "Позиция 11"

    "МФУ Sharp AR-5618D А3 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Sharp AR-RP10 реверсивный автоподатчик R-SPF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "ИБП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Сканер А4 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "USB - Кабель 2.0 А-В "

    Кол-во: 14

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