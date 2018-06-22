Капитальный ремонт поворотного стола мод. ПС-3А инв. №2516, ц.33

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. устав организации (со всеми изменениями); 1.2. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01 июля 2002 года); 1.3. свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 1.4. документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.5. решение об избрании(назначении) руководителя организации; 1.6. справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам; 1.7. свидетельство о праве собственности, договор аренды и др. (документ, подтверждающий местонахождение контрагента.); 1.8. сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа; 1.9. бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату; 1.10. положения об органах управления (со всеми изменениями, при наличии таких положений); 1.11. справка из реестра акционеров об акционерах, владеющих не менее 20%; 1.12. список участников общества с ограниченной ответственностью (полный). В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок выполнения работ.