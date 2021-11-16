Выполнение работ по погрузке и вывозу несанкционированной свалки, расположенной в 1540 м на юго-запад д.Каменка Кимовский район Тульской области 0366200035621006467

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0366200035621006467 Уникальный номер закупки 0366200035621006467 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по погрузке и вывозу несанкционированной свалки, расположенной в 1540 м на юго-запад д.Каменка Кимовский район Тульской области 0366200035621006467 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"

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