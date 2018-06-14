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Номер извещения
31806578186
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 16:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Контактный телефон
+7 812 748-63-08
Факс
+7 812 748-63-08
Адрес электронной почты
zakupki@krylov.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Надежда Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______» "
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 13:00 GMT +314.06.2018 13:0014.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806578186Дата и время окончания срока приема заявок "выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______» " Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 13:0014.06.2018 13:0014.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806578186Дата и время вскрытия заявок "выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______» " Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578186Подведение итогов не позднее "выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______» " Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578186Подведение итогов не позднее "выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______» " Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"выполнение составной части научно-исследовательской работы «Анализ результатов реализации ФЦП РГМТ. Разработка предложений по внедрению технологий на строящихся судах. Анализ, прогнозирование, выявление и формирование плана перспективных и прорывных технологий для обеспечения конкурентоспособности отечественного судостроения» Шифр «Прорыв-КТ-2-______» "
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с прилагаемой документацией к данной процедуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196128, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 44.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП Крыловский государственный научный центр
Все закупки и тендеры ФГУП Крыловский государственный научный центр
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
72.19.29
72.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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