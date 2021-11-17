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Номер извещения
0190200000321011500
Уникальный номер закупки
0190200000321011500
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, индивидуальных устройств оповещения о пожаре со звуковыми, со световыми и вибрационными сигналами («Браслет-Р»), ПАК Стрелец-мониторинг, автоматических установок пожаротушения, системы противодымной вентиляции, противопожарных и дымовых клапанов, системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ), системы видеонаблюдения, электромагнитных замков, эвакуационного освещения, обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 0190200000321011500
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.10.2021 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, индивидуальных устройств оповещения о пожаре со звуковыми, со световыми и вибрационными сигналами («Браслет-Р»), ПАК Стрелец-мониторинг, автоматических установок пожаротушения, системы противодымной вентиляции, противопожарных и дымовых клапанов, системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ), системы видеонаблюдения, электромагнитных замков, эвакуационного освещения, обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0190200000321011500Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, индивидуальных устройств оповещения о пожаре со звуковыми, со световыми и вибрационными сигналами («Браслет-Р»), ПАК Стрелец-мониторинг, автоматических установок пожаротушения, системы противодымной вентиляции, противопожарных и дымовых клапанов, системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ), системы видеонаблюдения, электромагнитных замков, эвакуационного освещения, обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, индивидуальных устройств оповещения о пожаре со звуковыми, со световыми и вибрационными сигналами («Браслет-Р»), ПАК Стрелец-мониторинг, автоматических установок пожаротушения, системы противодымной вентиляции, противопожарных и дымовых клапанов, системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ), системы видеонаблюдения, электромагнитных замков, эвакуационного освещения, обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов