Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / R_501/39_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_501/39_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806578161Дата и время окончания срока приема заявок R_501/39 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806578161

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_501/39_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варакина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_501/39 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578161Подведение итогов не позднее R_501/39 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_501/39 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    18 776 994,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 150см, р.1, метрич.5 без иглы полир. №12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Среда питательная агар 250г д/культив. и выделения возбуд. бруцеллёза сухой №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*300мм*150л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. анатом. р.8 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 5"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. анатом. р.7 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 6"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. анатом. р.6,5 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 7"

    "Раствор красителя Азур-Эозин по Романовскому 1л №1 222.001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Набор реагентов Тироид-ИФА-свободный Т3 д/опред.Т3свободного в крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Набор реагентов д/опред. ПСА ДС-ИФА-ПСА-общий №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов Железо-11 100мл д/опред. железа в крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка в сыворотке крови 100опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов д/опред. содержания С-реактивного белка в сыворотке крови 250 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов д/опред. общ. трийодтиронина Т3 общий-ИФА-БЕСТ №1 Х-3954"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-e супер №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-D Супер д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-CW супер №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-c Супер 5мл д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Цоликлон Анти-С Супер 5мл д/опред. групп крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-АB №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-А1 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов Билирубин ДДС 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и прямого №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов Билирубин ДДС 600мл д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и прямого №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Раствор контрольный ДДС 75мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA АЛТ/ГПТ Системный реагент 6*44мл+3*22мл 1320опр. №1 XSYS0017"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA амилаза Системный реагент 5*22мл 440опр. №1 XSYS0003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA АСТ/ГОТ №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA белок общий Системный реагент 10*44мл 1760опр. №1 XSYS0018"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов 330мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. билирубина общ. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов 330мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. билирубина прямого №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов ERBA Гамма глутамилтрансферазы 2*44+2*11мл 440опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA Гликозилированный гемоглобин HbA1c №1 1011509"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль высокий №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA Гликозилированный гемоглобин HbA1c контроль низкий №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA глюкоза №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA железо Системный реагент 500опр. №1 XSYS0049"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA кальций 10*12мл 480опр. №1 XSYS0007"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов 275мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинина 1100 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA ЛДГ-П №1 11000171"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. мочевины 1100 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA промывающий раствор д/проточной кюветы 4*100мл №1 XSYS0066"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Набор реагентов ERBA Триглицериды 44мл д/опред. триглицеридов 1760 опр. №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Набор реагентов ERBA холестерин 44мл д/опред. холестерина в крови системный реагент фл. №10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный жидкий к шигеллам - Зонне 2*8мл/1*0,1мл/1*1мл/1*5мл №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Набор реагентов Мочевина-Витал 250мл д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Набор реагентов Креатинин-Витал 400мл д/опред. креатинина №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Набор реагентов ИМПАКТ фотоглюкоза д/опред. глюкозы в крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Раствор Диахим-ГемиСтейн-РТЦ 50мл бриллиантового крезилового синего д/окраски ретикулоцитов №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Набор реагентов д/анализатора BC-5800 реагент лизирующий M-58 Leo I Lyse №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Набор реагентов д/анализатора BC-5800 реагент лизирующий M-58 Leo II Lyse №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Набор реагентов д/анализатора BC-5800 реагент лизирующий M-58 LBA №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Раствор M-53P Probe Cleanser 50мл д/очистки зонда №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонел. О-аг жидкий комплексн. набор1 №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 1-5, антигенный жидкий №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 1-5, антигенный жидкий №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Набор реагентов д/анализатора Super Gl Easy, Super Gl Easy+ сенсор глюкозы картридж на 2 мес. работы №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Раствор красителя Диахим-Гемистейн-Р 1л Азур-Эозин по Романовскому Классик 6000 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Набор реагентов д/опред. хлоридов Хлориды ФС ДДС 100мл №1 10237"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Набор реагентов РФ латекс-тест д/опред. ревматоидного фактора 250опр. t 2-8C №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Набор реагентов АЧТВ-тест д/опред. АЧТВ №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Набор реагентов д/анализатора Super Gl Easy, Super Gl Easy+ сенсор глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Набор реагентов Тромбин человека 500 NIH №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Пробирка цилиндрическая 10мл без делений с пробкой п/с стер. 16*100мм №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 64"

    "Пробирка центрифужная град. ПП конич. с завинч. крышкой 15мл №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Пробирка центрифужная град. ПП конич. с завинч. крышкой 15мл №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 66"

    "Пробирка полипропил. тип Эппендорф 1,5мл №1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-Kell супер №1 К1.10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-E супер №1 ЕВ.10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-e супер №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл Анти-А1 д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Набор реагентов 5мл Калия теллурит 2 % р-р д/выделения микроорганизмов №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Среда питательная 250г сухая №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Среда питательная Агар БТН 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Среда питательная 250г №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Среда питательная агар 250г д/выделения сальмонелл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Грама 100опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Диагностикум эритроцит. Берлез псевдотуберкулезный антигенный д/РНГА, лиоф. д/диагностич. целей №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 50мл д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Набор реагентов д/опред. антигена вируса гепатита В ДС-ИФА-HBsAg 96*5 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Станок д/бритья операционного поля Апексмед с 1 лезвием ОП нестер. №1 0603-01-00"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 81"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.12 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA патология 4*5мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA Норма 4*5мл №1 BLT00080"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA мультикалибратор XL 4*3мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA белок общий №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Набор реагентов ЭРБА АЛТ/ГПТ 500мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. АлАт фл. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания кремнезем ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 89"

    "Пробирка вакуумная 3мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 90"

    "Пробирка вакуумная 3мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 91"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К2 ЭДТА ОП стер. стекло 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 93"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 94"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 96"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 97"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 98"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 102"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 103"

    "Пробирка вакуумная 3,6мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Пробирка вакуумная 4мл с литий-гепарином ОП стер. стекло 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 105"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 16мм/100мм №1"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 106"

    "Пробирка вакуумная 7мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 107"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. стекло 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 108"

    "Пробирка вакуумная 9мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 16мм/100мм №1"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 109"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 110"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 111"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 112"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 113"

    "Пробирка вакуумная 4мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №1"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 114"

    "Пробирка вакуумная 6мл б/наполнителя ОП стер. стекло 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 115"

    "Пробирка 0,2мл д/взятия капиллярной крови с К3 ЭДТА №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 116"

    "Пробирка биологическая П-2-16-150 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Пробирка биологическая П-2-16-150 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 118"

    "Устройство дренирующее 700мл с дренажом Спирал СН 28 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Устройство дренирующее 700мл с дренажом Спирал СН 24 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. анатом. р.6 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 121"

    "Набор реагентов д/анализатора Энзискан Ультра контрольный р-р глюкозы 5, 10, 15, 20ммоль/л 5мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Салфетка антисептическая спиртовая 70% этиловый спирт 60мм/100мм №1"

    Кол-во: 40000

    "Позиция 123"

    "Капилляры с фиксир.меткой разлома 20 мкл №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 124"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. голубые р.М пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 125"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. голубые р.S пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. голубые р.L пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 127"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. стандарт. 110мм*20м рулон №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Пленка рентгеновская мед. 210*12,5м №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ пл. 3,08м2 110мм*140мм*200л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 134"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 210мм*300мм*150л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 135"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.24 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 136"

    "Скальпель офтальм. копьевидный с защ. колпачком G20/1,2мм №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Скальпель офтальм. д/тоннельного разреза 2,75мм №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.22 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 139"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.18 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 140"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ для МАС-400/600 80мм*90м*280л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 141"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 80мм*30м вт.18мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 142"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 143мм*150мм*300л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 143"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 110мм*140мм*145л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 144"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ д/Schiller AT-101 80мм*70мм*310л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 90мм*90мм*400л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 146"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 90мм*90мм*360л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 147"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 80мм*90мм*280л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 148"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 112мм*90мм*150л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 149"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*100мм*200М №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 150"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 4,35/м2 145мм*30м вт.18мм внутр. намотка рулон №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 151"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 1,89м2 63мм*30м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 152"

    "Нож офтальм. Стандартный с одной реж. кромкой №6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 153"

    "Нож офтальм. безопас. с копьевидным лезвием д.0,9мм, 5 шт/уп. №5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 154"

    "Нож офтальм. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 110мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 156"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 70г/м2 210мм*300мм*150л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 157"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 57мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 57мм*23м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 159"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 57мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 160"

    "Средство перевязочное безворсовое сорбиционное тупфер Контур ромбовидный стер. №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 161"

    "Ирис-ретрактор полимерный ОП стерил. д/интероперационного расширения зрачка №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 162"

    "Дренаж антиглаукоматозный коллагеновый №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,8*40мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Игла инъекц. ОП тип соед. Луер стер. G23*0,60мм*30мм №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. с визуальн. контролем G21/0,80мм/38мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 167"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21/0,80мм/38мм №1"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 168"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G22*0,70мм*38мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 169"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя ОП стер. G21/0,80мм/38мм №100"

    Кол-во: 200

    "Позиция 170"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 50мм*30м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 171"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3, плетен. игла реж. 25мм 1/2 черн. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 172"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 30см р.9/0 виржинский, синий игла атравм. 0,15*6,5см ЗШ №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 173"

    "Материал хир. шовный Нейлон стер. нить 30см р.10/0 игла атравм. 0,15*6,5см ЗШ черн. №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 174"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 две иглы колющ. 15мм 1/2 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 175"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 75см, р.3/0, метрич.3 игла колющ. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 176"

    "Дез. средство Поликлин-спрей 0,75л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 177"

    "Материал хир. шовный Кетгут стер. нить 150см, р.1, метрич.5 б/иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 178"

    "Дез. средство Поликлин 1л №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 179"

    "Материал хир. шовный Капрон ИАКПл-Н*6 стер. нить 150см, р.3, метрич.6, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 180"

    "Материал хир. шовный Капрон ИАКПл-Н*5 стер. нить 150см, р.2, метрич.5, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 181"

    "Материал хир. шовный Капрон ИАКПл-Н*4 стер. нить 150см, р.1, метрич.4, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 182"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.5/0, метрич.1, плетен. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 183"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.3-4, метрич.6, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 184"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.3/0, метрич.2, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 185"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2/0, метрич.3, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 186"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.2, метрич.5, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 188"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.0, метрич.3,5 б/иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 189"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 10м, р.0, метрич.3,5 круч. без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 190"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла колющ. 17мм №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла обратнорежущ. 16мм 3/8 бесцв. №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Дез. средство Ока-Таб 1кг №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 193"

    "Набор реагентов д/опред. С-реактивного белка Экспресс-латекс 250опр. t 2-8C №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 194"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.21 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 195"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1"

    Кол-во: 30000

    "Позиция 196"

    "Набор реагентов д/опред. тироксина Тироид ИФА-свободный Т4 №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 197"

    "Набор реагентов Техпластин-тест К д/опред. протромбинового времени 50 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 198"

    "Набор реагентов д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена 100опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 199"

    "Набор реагентов Дилюент М-58 д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 200"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 201"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 26мм №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Комплект фильтров д/очистителя-обеззараживателя воздуха с фильтром №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 204"

    "Комплект фильтров ТИОН В120 д/очистителя-обеззараживателя воздуха №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "Материал хир. шовный Нейлон стер. нить 30см р.10/0 игла атравм. 0,15*6,0см ЗШ черн. №15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 206"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/60мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 207"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/38мм №200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 208"

    "Набор реагентов Диахим д/окраски микроорганизмов по методу Циль-Нильсона 200 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 209"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.2/0, метрич.3 игла колющ. 40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 210"

    "Пробирка вакуумная 1,6мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. стекло 9мм/120мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 211"

    "Пробирка вакуумная 1,6мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 212"

    "Нож офтальм. 20ga копьевидный роговичный 1,2мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 213"

    "Нож офтальм. двойн. заточка изогн. 2,8мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 214"

    "Набор реагентов Креатинкиназа-Витал 50мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы фл. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 215"

    "Набор реагентов Глюкоза-Витал 250мл д/опред. глюкозы №4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Набор реагентов д/опред. железа в крови Железо-31 250мл №1 024.031"

    Кол-во: 8

    "Позиция 217"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. анатом. Mild р.6 пар №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 218"

    "Набор реагентов ХЛОРИДЫ-ОЛЬВЕКС 200мл д/опред. хлоридов №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 219"

    "Набор реагентов Холестерин-Витал 250мл д/опред. холестерина №4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 220"

    "Набор реагентов Триглицериды-Витал 202мл д/опред. триглицеридов 100 опр. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 221"

    "Набор реагентов д/опред. тромбин-гепаринового времени свертывания ТГВС Гепарин-тест №1 006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 222"

    "Набор реагентов Щелочная фосфотаза-Витал 500мл д/опред. щелочной фосфатазы №1 В09.13"

    Кол-во: 8

    "Позиция 223"

    "Изделие офтальм. 2мл вискохир. 2.4% шпр. №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 224"

    "Диагностикум туляремийный эритроцитарный иммуноглобулиновый для РНГА №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 225"

    "Диагностикум сальмонел. Салгон д/РА жидкий S-typhi 10мл №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 226"

    "Пробирка лабораторная 10мл центрифужная 17мм/105мм №100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 227"

    "Набор реагентов кассеты мультикювет. к анализатору Clima MC-15 №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Пробирка вакуумная 4мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 229"

    "Нож офтальм. Стандартный с одной реж. кромкой №5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 230"

    "Набор реагентов д/опред. железа в крови Железо -11 №1 В24.11"

    Кол-во: 5

    "Позиция 231"

    "Набор реагентов ПСА общий-ИФА-БЕСТ д/опред. ПСА общего в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 232"

    "Набор реагентов ФОТОГЛЮКОЗА д/опред. глюкозы в сыворотке крови и моче t 2-8С №5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 233"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. тип I 110мм*20м №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 234"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.23 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 235"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.3/0, метрич.2 игла обратнорежущ. 26мм 3/8 №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Набор реагентов ИХА-FOB-ФАКТОР д/иммунохроматограф. качественного выявления крови в кале 1 опр. №1"

    Кол-во: 800

    "Позиция 237"

    "Набор реагентов Кальций-Витал 200мл д/опред. кальция №1 В18.12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "Набор реагентов Кальций-Витал 100мл д/опред. кальция №1 В18.02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Набор реагентов Liquid 100мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. липазы 550 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Среда питательная д/выделения сальмонелл и шигелл 250г №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 242"

    "Материал хир. шовный Кетгут простой стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 20мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 243"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ FUKUDA / Nihon Kohden/Siemens 63*75*400 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 244"

    "Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Витал 50мл д/опред. креатинкиназы №2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 245"

    "Пробирка 0,5мл д/взятия капиллярной крови с К3 ЭДТА №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 246"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,29*12мм 30G №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 247"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 248"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA Промываюший раствор ERBA XL 5*44+5*44мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "Пленка рентгеновская мед. 13*18 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 250"

    "Набор реагентов д/окраски микроорганизмов по методу Циль-Нильсона 100опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 251"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный 24опред. t 2-8C набор №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 252"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. на пальцах MILD сиреневые р.S пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 253"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. на пальцах MILD сиреневые р.L пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 254"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстурир. на пальцах, сиреневые р.М пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 255"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.S пар №50"

    Кол-во: 200

    "Позиция 256"

    "Игла инъекц. ОП стер. 1,2*40мм 18G №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 257"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,8*40мм 21G №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 258"

    "Игла инъекц. ОП стер. 0,6*25мм 23G №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 259"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. анатом. р.7,5 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 260"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.15 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 261"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 262"

    "Набор реагентов ТироидИФА-ТТГ д/опред. ТТГ в крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Рефлектор лобный д/оториноларингологии с жестким оголовьем №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 264"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 24см/30см №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 265"

    "Проявитель и восстановитель 5л ручн. обраб. на 30л рабочего р-ра №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 266"

    "Набор реагентов ИФА-общий-IgE д/опред. иммуноглоб. кл. Е общий t 2-8С №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "Набор реагентов Хлориды-Витал 100мл д/опред. хлоридов №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Набор реагентов Мочевая кислота-Витал 50мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевой кислоты №2 В12.02"

    Кол-во: 8

    "Позиция 269"

    "Сенсор д/определения глюкозы и лактата картридж для Super GL Ambulance 10000 опр. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 270"

    "Набор реагентов Креатинкиназа-МВ-Витал 10мл д/опред. креатинкиназы №5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 271"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 272"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-K Келлано №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 273"

    "Набор реагентов Цоликлон 5мл д/опред. групп крови анти-Cw универс №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Материал хир. шовный Моносин стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 26мм 1/2 №36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Набор реагентов Альфа-амилаза-Витал 250мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 276"

    "Набор реагентов Альбумин-ВИТАЛ 200мл д/опред. альбумина в сыворотке и плазме крови №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 277"

    "Набор реагентов АСТ-Витал 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. АсАт кинетич. энзиматич. методом фл. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 278"

    "Набор реагентов АЛТ-Витал 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. АлАт кинетич. энзиматич. методом №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 279"

    "Набор реагентов АПТВ-тест д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 500 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Диагностикум эритроцит. сальмонел. О-аг жидкий комплексн. 8мл №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 281"

    "Раствор очищающий Юни-Гем 60мл д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 282"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA альбумин Системный реагент 10*44мл 1760опр. №1 XSYS0001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 283"

    "Держатель д/пробирок многораз. №1"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 284"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ пл. 55г/м2 90мм*90мм*360л №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 285"

    "Игла д/взятия крови двусторонняя G22*1 1/3 черн. с камерой визуал. №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 286"

    "Набор реагентов д/анализатора BC-5800 реагент лизирующий M-58 LH Lyse №1 105-000418-00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 287"

    "Набор реагентов Гликозилированный гемоглобин-Витал д/анализатора д/опред. гликозилир. гемоглобина 167 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 288"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 289"

    "Пробирка вакуумная 6мл с литий-гепарином ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 290"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.0, метрич.3,5 б/иглы №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 291"

    "Материал хир. шовный Полиглактин 910 стер. нить 90см, р.1, метрич.4 игла колющ. 48мм 1/2 №1"

    Кол-во: 120

    "Позиция 292"

    "Пробирка АпексЛаб 5мл д/анализатора Статфакс боросиликатная 12мм/75мм №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 293"

    "Пленка рентгеновская мед. 18*24 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 294"

    "Устройство дренирующее 700мл с дренажом Спирал СН 20 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 295"

    "Материал хир. шовный Кетгут простой стер. нить 75см, р.4, метрич.8 игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 296"

    "Набор реагентов Кальций-Ново 200мл д/анализатора биохимич. д/опред. кальция фл. №1 В-8331"

    Кол-во: 5

    "Позиция 297"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4, круч. игла реж. 30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 298"

    "Материал хир. шовный Сафил фиолетовый стер. нить 70см, р.2/0, метрич. 3 игла колющ. 48мм 1/2 №36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/50мм №200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 300"

    "Материал хир. шовный Викрил стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 игла реж. 16мм 3/8 №24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Раствор изотонический Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 302"

    "Набор реагентов ДС-ИФА-IgE общий д/опред. иммуноглобулина класса Е 96 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 303"

    "Материал хир. шовный Даклон стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 26мм 3/8 голубой №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 304"

    "Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 1-5 антигенный жидкий 10амп*1мл №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 305"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA промывающий раствор ERBA XL SP 4*100мл №1 11000079"

    Кол-во: 15

    "Позиция 306"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 100см, р.4/0 метрич.1,5 игла колющ. 20мм 1/2 №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 307"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA магний №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 308"

    "Набор реагентов д/опред. кальция в крови 50мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 310"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл.12,64/м2 210мм*280мм*215л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 311"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/38мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 312"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/30мм №200"

    Кол-во: 30

    "Позиция 313"

    "Набор реагентов Холестерин ДДС 600мл д/опред. холестерина в сыворотке и плазме крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 314"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,33*50мм №8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 315"

    "Пленка рентгеновская мед. д/маммографии 18см/24см №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 316"

    "Дез. средство ЛАКТО 1л с дозатором №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 317"

    "Набор реагентов д/анализа кала на яйца гельминтов методом Като 500 опр. №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 318"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/30мм №8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 319"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/15мм №8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 320"

    "Проявитель и восстановитель 2*5л/4*0,5л жидк. конц. 3-х компонентный для 40л готового раствора №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 321"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 35см/35см №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 322"

    "Диагностикум эритроцитарный 19,1мл сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий фл. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 323"

    "Набор реагентов Кальций-Витал 200мл д/опред. кальция №1 В18.01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Диагностикум эрит.кишечноиерсин.О3 антиген. лиоф. д/диагн.целей сухой t 2-8C №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 325"

    "Набор реагентов Тех-Фибриноген-тест д/опред. фибриногена 100 опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 326"

    "Плазма кроличья 1мл цитратная сухая №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "Гель для УЗИ сред. вязкости окрашенный 250г фл. №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 328"

    "Набор реагентов Т3 Свободный-ИФА-Бест д/опред. Т3 свободного в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 329"

    "Пленка рентгеновская мед. 35*35см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 330"

    "Пленка рентгеновская мед. 30*40 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 331"

    "Диагностикум эрит.кишечноиерсин.О9 антиген.лиоф. д/диагн.целей сухой 10 амп. t 2-8c №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 332"

    "Проявитель и регенератор ручн. обраб. 2*25л №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 333"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 334"

    "Набор реагентов РФ-Ольвекс д/анализатора д/опред. ревматоидного фактора фл. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 335"

    "Набор реагентов СРБ-Ольвекс 12,5мл д/анализатора биохимич. д/опред. С-реактивного белка 100 опр. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 336"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 35см/35см №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 337"

    "Набор реагентов Т4 Свободный-ИФА-Бест д/опред. тироксинаТ4 t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 338"

    "Набор реагентов Техпластин-тест д/опред. протромбинового времени 100 опр.-200опр. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 339"

    "Набор реагентов Билирубин-Витал д/анализатора биохимич. д/опред. билирубина общ. и связ. 276 опр. №1 В03.12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 340"

    "Набор реагентов Люис-тест д/опред. антител ассоциированных с сифилисом Компл. №1 t 2-8С №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 341"

    "Набор реагентов д/опред. С-реактивного белка Экспресс-латекс 100опр. t 2-8С №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 342"

    "Набор реагентов Альфа-амилаза-Витал 60мл д/анализатора д/опред. альфа-амилазы №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 343"

    "Набор реагентов Калий-Витал 50мл д/опред. калия №2 В26.11"

    Кол-во: 15

    "Позиция 344"

    "Набор реагентов Холестерин ДДС 100мл д/опред. холестерина в сыворотке и плазме крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 345"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 13см/18см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 346"

    "Раствор калибровочный ДДС 100мл д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 347"

    "Раствор гемолизирующий ДДС 1л д/анализатора SUPER GL д/опред. глюкозы и лактата фл. №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 348"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/38мм №8"

    Кол-во: 400

    "Позиция 349"

    "Набор реагентов Гемоглобин-Агат 5мл д/опред. гемоглобина в крови 600 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 350"

    "Набор реагентов д/анализаторов М-18, М-23, М-30, М-68 д/очистки зонда М-30Р Probe Cleanser 17мл №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 351"

    "Набор реагентов Т4-Имаксиз д/опред. тироксинаТ4 №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 352"

    "Набор реагентов ТТГ-Имаксиз д/опред. ТТГ в крови №1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 353"

    "Материал хир. шовный Даклон стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ.40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 354"

    "Материал хир. шовный Викрил Рапид стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла обратнорежущ. 19мм 3/8 №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 75см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 30мм 1/2 №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 356"

    "Материал хир. шовный Монофил стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 две иглы колющ. 17мм 1/2 №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 358"

    "Проявитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 359"

    "Материал хир. шовный Даклон 75см р.2/0 метрич.3 крученый игла кол. 12мм 1/2 №12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 360"

    "Пробирка микроцентрифужная 1,5мл типа Эппендорф №500"

    Кол-во: 50

    "Позиция 361"

    "Набор реагентов 136мл д/анализатора ERBA XL д/опред. гликозилир. гемоглобина прямой №1 XSYS0054"

    Кол-во: 8

    "Позиция 362"

    "Пробирка вакуумная 6мл с литий-гепарином ОП стер. стекло 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 363"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 150см, р.1, метрич.4 без иглы №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 364"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 365"

    "Набор реагентов АПТВ-тест д/опред. активиров. парциальн. тромбопластин. времени 100 опр. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 366"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. анатом. Mild р.8 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 367"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. анатом. р.7,5 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 368"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. анатом. р.7 пар №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 369"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. текстур. анатом. Mild р.6,5 пар №1"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 370"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.XS пар №50"

    Кол-во: 150

    "Позиция 371"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 372"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.11 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 373"

    "Набор реагентов Глюкоза-Витал 250мл д/анализатора д/опред. глюкозы №4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 374"

    "Скальпель офтальм. д/тоннельного разреза с защ. колпачком 2,5мм №6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 375"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 10мл анти-D(lgG) №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 376"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 игла атравм. 0,3*7,5см 3Ш №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 377"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 378"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания ОП стер. пластик 13мм*100мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 379"

    "Материал хир. шовный Даклон мононить стер. нить 45см, р.3/0, метрич.2 игла реж. 26мм 3/8 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 380"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/CTG Bionet Fetacare 151мм*25м вт.18мм внутр. намотка №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 381"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 50мм*30м вт.18мм наруж.намотка №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 382"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 57мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 383"

    "Мыло жидкое Бразол 510мл кожный антисептик с дозатором №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 384"

    "Нож офтальм. двойн. заточка изогн. 1,2мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 385"

    "Нож офтальм. копьевидный матовый изогнутый 2,75мм №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 386"

    "Набор реагентов Кальций-2-Ольвекс 100мл д/опред. кальция в крови и моче №1 018.002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 387"

    "Набор реагентов Креатинкиназа-Витал 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. креатинкиназы фл. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 388"

    "Набор реагентов ОЖСС-ОЛЬВЕКС д/опред. общ. железосвяз. способности 500 опр. №1 024.002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 389"

    "Раствор очищающий 250мл д/анализатора гематологич. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 390"

    "Материал хир. шовный Даклон стер. нить 45см, р.5/0 метрич.1 игла реж. 16мм 3/8 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 391"

    "Материал хир. шовный Полипропилен стер. нить 20см р.10/0 метрич. 0,2 игла Мани 15мм 1/4 №12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Пробирка вакуумная 5мл с активатором свертывания и гелем ОП стер. пластик 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 393"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-В серия F д/опред. групп крови фл.-кап. пласт. №1 BF.10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 394"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл Анти-А серия F д/опред. групп крови фл.-кап. пласт. №1 AF.10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 395"

    "Материал хир. шовный Викрол стер. нить 90см, р.0, метрич.3,5 игла колющ. 45мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 396"

    "Пробирка вакуумная 4,5мл с цитратом натрия 3,2% ОП стер. 13мм/100мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 397"

    "Перчатки смотр. стер. латексн. неопудр. р.М пар №1"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 398"

    "Перчатки смотр. стер. латексн. неопудр. р.S пар №1"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 399"

    "Материал хир. шовный Кетгут простой стер. нить 75см, р.2/0, метрич.3,5, рассасыв. игла реж. 25мм 1/2 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 400"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 401"

    "Среда питательная Висмут-сульфит агар 0,25кг №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 402"

    "Пробирка вакуумная 6мл с К3 ЭДТА ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 403"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/50мм №12"

    Кол-во: 400

    "Позиция 404"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 18см/24см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 405"

    "Дез. средство Самаровка 1л №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 406"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 30см/40см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 407"

    "Пленка рентгеновская мед. зеленочувствительн. 24см/30см №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 408"

    "Набор реагентов ERBA щелочная фосфатаза 44мл/11мл системный реагент д/опред. щелочной фосфатазы 1320 опр. №4 XSYS0002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 409"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA щелочной промывающий раствор №1 54007001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 410"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 90см, р.4/0 метрич.1,5 игла атравм. 0,45*20см 3Т черный №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 411"

    "Материал хир. шовный Шелк стер. нить 30см р.8/0 виржинский, синий игла атравм. 0,2*6,5см ЗШ №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 412"

    "Набор реагентов ЛДГ-Витал 50мл д/опред. лактатдегидрогеназы №2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 413"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 414"

    "Ножницы глазные верт.изогнутые остроконечные №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 415"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA RF контроль №1 51000081"

    Кол-во: 5

    "Позиция 416"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA RF калибратор высокий №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 417"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA CRP калибратор высокий №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 418"

    "Кабель-адаптер д/нейромонитора RAUMEDIC МРR2 logO №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 419"

    "Катетер нейрохирургический д/нейромонитора RAUMEDIC МРR2 logO паренхиматозный №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 420"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*30м вт.12мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 421"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,3мм/30мм №100"

    Кол-во: 40

    "Позиция 422"

    "Набор реагентов ОнкоИФА-общий д/опред. ПСА общего в крови t 2-8C №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 423"

    "Пленка рентгеновская мед. 15*40 №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 424"

    "Игла акупунктурная ОП стер. 0,2мм/8мм №10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 425"

    "Набор реагентов ТТГ-ИФА-Бест д/опред. ТТГ в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 426"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 6,3м2 210мм*30м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 427"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 50мм*30м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 428"

    "Набор реагентов Гамма-ГТ-ВИТАЛ 50мл д/анализатора д/опред. гамма-глутамилтрансферазы №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 429"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA ЛПНП Холестерин Системный реагент 320опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 430"

    "Пробирка д/анализатора Статфакс боросиликатная 12*75мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 431"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА ОП стер. 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 432"

    "Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания и гелем ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 433"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 434"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. пл. 2,4м2 80мм*30м вт.18мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 435"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA С-реактивный белок №1 10004971"

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA хлориды №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 437"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA кислотный промывающий раствор №1 54006001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 438"

    "Набор реагентов 440мл д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. мочевой кислоты 1760 опр. №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 439"

    "Набор реагентов 96мл д/анализатора ERBA XL д/опред. ревматоидного фактора фл. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 440"

    "Набор реагентов д/анализатора ERBA ревматоидный фактор №1 10003301"

    Кол-во: 2

    "Позиция 441"

    "Набор реагентов д/опред. групп крови Цоликлон 5мл анти-E супер №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 442"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. ERBA XL д/опред. ЛПВП 640 опр. №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 443"

    "Набор реагентов Тромбин-реагент д/опред. тромбинового времени №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 444"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.М пар №50"

    Кол-во: 300

    "Позиция 445"

    "Набор реагентов д/опред. плазма Н контрольная. №6"

    Кол-во: 12

    "Позиция 446"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.22 №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 447"

    "Проявитель и восстановитель 15л жидкий конц. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 448"

    "Пленка рентгеновская мед. 24*30 №100"

    Кол-во: 30

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить