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Номер извещения
ГП806442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку электротоваров, инструмента в Пермский край, г. Губаха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Контактный телефон
+7 343 385-86-75 доб. 1124
Факс
+7 34369 4-62-51
Адрес электронной почты
rsv@uralem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ростилова Светлана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Берёзовский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротоваров, инструмента в Пермский край, г. Губаха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 07:00 GMT +313.06.2018 07:0013.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806442Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротоваров, инструмента в Пермский край, г. ГубахаБерёзовский
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 07:0013.06.2018 07:0013.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806442Дата и время вскрытия заявок Поставка электротоваров, инструмента в Пермский край, г. ГубахаБерёзовский
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 05:0030.06.2018 05:0030.06.2018 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806442Подведение итогов не позднее Поставка электротоваров, инструмента в Пермский край, г. ГубахаБерёзовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротоваров, инструмента в Пермский край, г. Губаха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 наименований по заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пермский край, г. ГубахаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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