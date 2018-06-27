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Номер извещения
ГП806436
Уникальный номер закупки
ГП806436
Наименование закупки
Покупка Дымососов Д-18
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-84
Факс
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Адрес электронной почты
IrinaLagutina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лагутина Ирина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Дымосос Д-18 (Q-100000 м3/ч напор 187мм водного столба, число оборотов 585 об/мин,эл двигатель А03315 м8,мощность 110 квт,число оборотов 740 об/мин, вращение левое и правое согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 10:0031.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806436Подведение итогов не позднее Дымосос Д-18 (Q-100000 м3/ч напор 187мм водного столба, число оборотов 585 об/мин,эл двигатель А03315 м8,мощность 110 квт,число оборотов 740 об/мин, вращение левое и правое согласно ТЗЧелябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дымосос Д-18 (Q-100000 м3/ч напор 187мм водного столба, число оборотов 585 об/мин,эл двигатель А03315 м8,мощность 110 квт,число оборотов 740 об/мин, вращение левое и правое согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СОГЛАСНО ДОКУМЕНТАЦИИРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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