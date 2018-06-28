Выполнение технического обслуживания ВС на самолете АО «Авиакомпания «Россия» Boeing 747-400 EI-XLH (Сер. № 27650).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

20% фиксированной цены оплачивается Заказчиком не позже даты начала работ по ТО на каждом ВС, по соответствующему счету Исполнителя, выставленному по меньшей мере за 15 календарных дней до плановой даты постановки каждого ВС на ТО; Остаток фиксированной цены оплачивается Заказчиком по окончании работ по ТО до выдачи каждого ВС Исполнителем, по соответствующему счету Исполнителя, выставленному по меньшей мере за 15 календарных дней до плановой даты окончания ТО на каждом ВС; Остаток полной стоимости работ по ТО доплачивается в течение 30 календарных дней с момента получения Заказчиком финального счета Исполнителя по факту выполнения работ на каждом ВС.