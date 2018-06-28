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Номер извещения
31806577423
Уникальный номер закупки
11/2018
Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов филиала АО «Корпорация «Комета»-«НПЦ ОЭКН»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 383-79-83
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
hermes@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубева Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 10:00 GMT +328.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806577423Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 10:00GMT +328.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806577423Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.201828.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806577423Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 16:0028.06.2018 16:0028.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806577423Подведение итогов не позднее Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов Санкт-Петербург, ул. Шателена д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов
Начальная цена
490 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о конкурсе в электронной форме (разделы проект договора и техническое задание Приложения № 3,4 к Указанию № 18 от 06.06.2018г.)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Услуги оказываются Исполнителем на территории Заказчика: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
43.29.19
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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