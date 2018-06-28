Оказание услуг по обслуживанию грузовых и пассажирских лифтов филиала АО «Корпорация «Комета»-«НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль.Форма оплаты - безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.Оплата производится ежемесячно, равными частями от суммы Договора, по безналичному расчету на основании представленного Исполнителем счёта и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при отсутствии замечаний к оказанным услугам до 5 (пятого) числа следующего месяца за отчетным, а при наличии замечаний, после их устранения, в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.