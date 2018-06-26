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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сита: - (Лист перфорированный 1702.004.00.00.001 кол-во 10шт) - (Сито 1220*1880*8 кол-во 10шт)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 06:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-59-84
Факс
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Адрес электронной почты
Evgeny.Bulatov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Булатов Евгений Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сита: - (Лист перфорированный Чертеж 1702.004.00.00.001 кол-во 10шт) - (Сито 1220*1880*8 Чертеж 002.СБ кол-во 10шт)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сита: - (Лист перфорированный Чертеж 1702.004.00.00.001 кол-во 10шт) - (Сито 1220*1880*8 Чертеж 002.СБ кол-во 10шт)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
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25
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Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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