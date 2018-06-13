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Номер извещения
ГП806437
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на поставку трубной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-85-54
Факс
Адрес электронной почты
Sergey.Rozhdestvenskiy@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Рождественский Сергей Валентинович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых предложений на поставку трубной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 10:00 GMT +313.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806437Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых предложений на поставку трубной продукцииКолпино
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 10:0013.06.2018 10:0013.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806437Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых предложений на поставку трубной продукцииКолпино
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806437Подведение итогов не позднее Запрос ценовых предложений на поставку трубной продукцииКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых предложений на поставку трубной продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.20.23.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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