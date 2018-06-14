Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806435 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер

Все закупки и тендеры Брянский бройлер Юридический адрес 241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98 Почтовый адрес 241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98 Контактный телефон +7 920 606-52-64 Факс +7 4832 30-37-39 Адрес электронной почты E.E.Kozlova@agrohold.ru Ф.И.О. контактного лица Козлова Екатерина Евгеньевна Место рассмотрения предложений Брянск Закупки и тендеры Брянская Область Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства Ключевые слова:

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