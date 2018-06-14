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Номер извещения
ГП806435
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 920 606-52-64
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
E.E.Kozlova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлова Екатерина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806435Дата и время окончания срока приема заявок Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806435Дата и время вскрытия заявок Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск
Подведение итогов не позднее
15.06.2018 14:0015.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806435Подведение итогов не позднее Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.06.201815.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806435Подведение итогов не позднее Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г. АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адреса доставки автотранспортом: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Пильшино АФ «Благодатенская», Курская обл., Суджанский р-он, с. Казачья Локня ЗАО "Белком", Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25. На ООО "Брянский Бройлер", есть возможность приемки ж/д, ст. Назначения Пильшино, Московская ж/дРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
24.13.33.120
A
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 100
Кол-во: 80
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