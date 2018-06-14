Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.

    Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806435Дата и время окончания срока приема заявок Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.БрянскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806435

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 15:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закуп на ЭТП сода пищевая

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Юридический адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 920 606-52-64

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    E.E.Kozlova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлова Екатерина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Закупки и тендеры Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 10:00 GMT +314.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806435Дата и время окончания срока приема заявок Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2018 10:0014.06.2018 10:0014.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806435Дата и время вскрытия заявок Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск

    Подведение итогов не позднее

    15.06.2018 14:0015.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806435Подведение итогов не позднее Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806435Подведение итогов не позднее Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г. Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г.. Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г. АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адреса доставки автотранспортом: ООО "Брянский бройлер", Брянская обл., Выгоничский р-н, п. Пильшино АФ «Благодатенская», Курская обл., Суджанский р-он, с. Казачья Локня ЗАО "Белком", Белгородская область, Ивнянский район, рп. Ивня, ул. Шоссейная, 25. На ООО "Брянский Бройлер", есть возможность приемки ж/д, ст. Назначения Пильшино, Московская ж/дРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты: отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянский бройлер»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Брянский бройлер
    Все закупки и тендеры Брянский бройлер

    Адрес местонахождения

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    24.13.33.120

    Бикарбонат натрия (натрий двууглекислый, сода двууглекислая)

    Классификатор ОКВЭД2

    A

    СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Натрий двууглекислый или Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на АО "АФ Благодатенская" - 60 тн. (упаковка биг-бег) Поставка июль - сентябрь18 г."

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Натрий двууглекислый Пищевая добавка Гидрокарбонат натрия (сода пищевая); Поставка на ООО "Брянский Бройлер" - 100 тн. (упаковка биг-бег). Поставка июль - сентябрь18 г."

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Гидрокарбонат натрия (сода пищевая) ЗАО "Белком" 80 тн. (упаковка в п/п мешках по 25 кг. на паллетах) поставка июнь - сентябрь 18 г."

    Кол-во: 80

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237218
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    Закупка материалов для герметизации межтрубного пространства перехода трубопровода
    593794
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211081664
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов РЗА (п. 69 ПЗ)
    Диагностика и компонентный ремонт устройств промышленной электроники 0,4 6-10кВ и терминалов...
    593749
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    428 476 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014272
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5 (Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей MITSUBISHI L200 2,5...
    593790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014271
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут УБГ-С-5322 (МГ Сила Сибири Лупинги Этап 6.9.1) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Поставка запасных частей и расходных материалов Установка буровая гидрофицированная Беркут...
    593789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014270
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран автомобильный (100-199т) Liebherr Крана автомобильного Liebherr LTM 1100-5.2 (100т.) (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту Кран...
    593788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП014269
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 "Новоуренгойская") для нужд ООО ГСП-Механизация"
    Поставка металлопроката для стенда (КР ЛЧМГ МГ Уренгой-Надым I, Реконструкция системы сбора...
    593787
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить