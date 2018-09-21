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    Главная / Торги / Поставка тупиковых упоров ударного типа для грузоподъемных машин "Альбатрос", "Сокол", "Кондор" грузоподъемностью от 10 до 40 тонн

    Поставка тупиковых упоров ударного типа для грузоподъемных машин "Альбатрос", "Сокол", "Кондор" грузоподъемностью от 10 до 40 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806583481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806583481

    Уникальный номер закупки

    ГП159786

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка тупиковых упоров ударного типа для грузоподъемных машин "Альбатрос", "Сокол", "Кондор" грузоподъемностью от 10 до 40 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОРТ МЕЧЕЛ-ТЕМРЮК
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Юридический адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    Почтовый адрес

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Контактный телефон

    +7 989 197-27-83

    Факс

    +7 86148 5-86-29

    Адрес электронной почты

    SotnikA@mecheltrans.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сотник Анна Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Темрюк

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по производству подъемно-транспортного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тн

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2018 15:00 GMT +321.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806583481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюк

    Дата и время вскрытия заявок

    21.09.2018 15:0021.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806583481Дата и время вскрытия заявок Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюк

    Подведение итогов не позднее

    19.10.2018 16:3019.10.2018 16:3019.10.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806583481Подведение итогов не позднее Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.10.201819.10.2018 16:3019.10.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806583481Подведение итогов не позднее Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тн

    Начальная цена

    490 290,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с п. 2 ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: Отсрочка 60 календарных дней с момента поставки товара на склад. Условия поставки: 5-7 недель

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Порт Мечел-Темрюк
    Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк

    Адрес местонахождения

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»

    353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13

    Классификатор ОКПД2

    28.22.1

    Оборудование подъемно-транспортное и его части

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22.9

    Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования

    Документация лота

    Закупочная документация

    24.08.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования"

    Кол-во: 12

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