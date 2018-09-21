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Номер извещения
31806583481
Уникальный номер закупки
ГП159786
Наименование закупки
Поставка тупиковых упоров ударного типа для грузоподъемных машин "Альбатрос", "Сокол", "Кондор" грузоподъемностью от 10 до 40 тонн
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
Почтовый адрес
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
Контактный телефон
+7 989 197-27-83
Факс
+7 86148 5-86-29
Адрес электронной почты
SotnikA@mecheltrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сотник Анна Игоревна
Место рассмотрения предложений
Темрюк
Закупки и тендеры Услуги по производству подъемно-транспортного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2018 15:00 GMT +321.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806583481Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюк
Дата и время вскрытия заявок
21.09.2018 15:0021.09.2018 15:0021.09.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806583481Дата и время вскрытия заявок Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюк
Подведение итогов не позднее
19.10.2018 16:3019.10.2018 16:3019.10.2018 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806583481Подведение итогов не позднее Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тнТемрюк
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тупиковых упоров ударного типа для г/п машин "Альбартос", "Сокол", "Кондор" грузопдъемностью от 10 до 40 тн
Начальная цена
490 290,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с п. 2 ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «Порт Мечел-Темрюк», 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, порт ТемрюкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Порт Мечел-Темрюк
Все закупки и тендеры Порт Мечел-Темрюк
Адрес местонахождения
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт «Темрюк», порт «Темрюк»
353500, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюк, порт Темрюк, ООО "Порт Мечел-Темрюк", а/я 13
28.22.1
28.22.9
Документация лота
Кол-во: 12
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