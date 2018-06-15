Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата - в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя в г. Архангельск. Морская упаковка, невозвратная тара, стоимость упаковки и доставки должна быть включено в стоимость товара. Предоставить вместе с предложением пакет документов (выписка из ЕГРЮЛ, Устав, отчетность за 2017 год и т.д.) по Вашей организации вместе с коммерческим предложением.