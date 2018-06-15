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    Главная / Торги / Фильтрующие элементы

    Фильтрующие элементы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806431Дата и время окончания срока приема заявок Фильтрующие элементыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806431

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Фильтрующие элементы

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 14:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация/форма подачи ТКП

    Образец договора

    Изменения в извещении

    Серийные номера

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-58

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    pavel.konorev@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Конорев Павел Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фильтрующие элементы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 14:00 GMT +315.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806431Дата и время окончания срока приема заявок Фильтрующие элементыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 16:0015.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806431Дата и время вскрытия заявок Фильтрующие элементыМосква

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806431Подведение итогов не позднее Фильтрующие элементыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201822.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806431Подведение итогов не позднее Фильтрующие элементыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фильтрующие элементы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Колличество и перечень согласно приложенной заявки, Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объём поставляемого товара (цена единицы товара не должна зависеть от объёма заказа, расценка должна быть единичной)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» ОАО «Архморторгпорт».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата - в течение 30 дней с даты поставки Товара на склад Покупателя в г. Архангельск. Морская упаковка, невозвратная тара, стоимость упаковки и доставки должна быть включено в стоимость товара. Предоставить вместе с предложением пакет документов (выписка из ЕГРЮЛ, Устав, отчетность за 2017 год и т.д.) по Вашей организации вместе с коммерческим предложением.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    28.25.14.110

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Спецификация/форма подачи ТКП

    06.06.2018

    Образец договора

    06.06.2018

    Серийные номера

    09.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисный набор для A-DRY 105"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Конденсатоотводчик автоматический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Картридж для фильтра"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Картридж для фильтра"

    Кол-во: 8

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