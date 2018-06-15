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    Главная / Торги / R_501/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    R_501/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 09:0015.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806577293Дата и время окончания срока приема заявок R_501/47 < Медицинские изделия >Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806577293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    R_501/47_Попозиционный запрос цен на поставку медицинских изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 14:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Юридический адрес

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    Почтовый адрес

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Контактный телефон

    +7 831 466-67-67

    Факс

    +7 831 429-07-03

    Адрес электронной почты

    tender@nofnn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варакина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    медицинские

    Список лотов

    Лот 1

    R_501/47 < Медицинские изделия >

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201820.06.2018 16:0020.06.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806577293Подведение итогов не позднее R_501/47 < Медицинские изделия >Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    R_501/47 < Медицинские изделия >

    Начальная цена

    8 722 120,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФАРМАЦИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГП НО НОФ
    Все закупки и тендеры ГП НО НОФ

    Адрес местонахождения

    603001, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПОЧАИНСКАЯ, 14 А,

    603001, Нижний Новгород, ул. Почаинская, 14А

    Классификатор ОКПД2

    32.50.5

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система инфузионная ОП стер. с иглой G21*0,80мм*40мм №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 2"

    "Стекло предметное АпексЛаб без обработки 75мм*25мм*1,1мм №1"

    Кол-во: 720

    "Позиция 3"

    "Пробирка вакуумная 2мл д/гематологии с натрием цитратом 3,8%,двойной стенкой 13мм*75мм №50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Материал стомат. мини-набор №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Набор реагентов д/опред. гликозилированого гемоглобина в крови Гликогемотест №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Набор реагентов 3мл д/анализатора биохимич. мультикалибратор фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов ПСА общий-ИФА-БЕСТ д/опред. ПСА общего в крови t 2-8С №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 115мм/245мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Контейнер 1,1л д/сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов цвет желтый №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый с замком-застежкой 33см*60см №1"

    Кол-во: 791

    "Позиция 12"

    "Емкость-контейнер д/колюще-режущих мед. отходов класса В 1л №1"

    Кол-во: 51

    "Позиция 13"

    "Бинт полимерный 10см*3,6м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Подтейпник 7,5см*27м №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Материал хир. шовный стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2 игла колющ. 25мм 1/2 №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Чехол на подушку на молнии ПВХ пл.350г/м2 60*60см №1"

    Кол-во: 61

    "Позиция 17"

    "Чехол на матрац на молнии ПВХ пл.350г/м2 200*90*15см №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 18"

    "Лезвие д/микротомов д/мягких и твердых тканей д/обычной и очень тонкой резки №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Спирофильтр к спирометру HI-101 №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.3,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Бор стомат. с алмазной головкой д/турбинного наконечника №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Материал хир. шовный Нейлон стер. нить 30см р.9/0 метрич.0,3 игла Мани 6мм 3/8 №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.22 №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком изогнутая 1,2*55мм 3/8 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 25"

    "Головка стомат.мелкая алмазная д/турбинных наконечников №1"

    Кол-во: 1605

    "Позиция 26"

    "Простыня операц. малая ОП стер. смс пл.42гр/м² 70см/80см №1"

    Кол-во: 3425

    "Позиция 27"

    "Халат хир. комфорт стер.с доп.защ. СМММС, софтесс пл.68, 130см р.54-56 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 28"

    "Зеркало вагинальное по Куско ОП стер. с повор. фиксатором р.L №1"

    Кол-во: 132

    "Позиция 29"

    "Перчатки хир. EPIC PRO SG PWD стер. латексн. опудр. текстур. анатом. р.8 пар №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Пробирка 0,5мл д/взятия капиллярной крови с К3 ЭДТА №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Халат хир. комфорт стер.с доп.защ. СМММС софтесс пл.68, 130см р.52-54 №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 32"

    "Система диспенсерная А-Дез ведро, крышка, сменный блок салфеток 130*200мм №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ пл. 3,24м2 90мм*90мм*400л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Система трансфузионная ОП пластик. игла 1,2*40мм 18G №1"

    Кол-во: 1236

    "Позиция 35"

    "Проявитель и восстановитель 5л ручн. обраб. на 30л рабочего р-ра №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов Клиника-УРО д/клинич. анализа мочи комплект №1 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Пластырь фиксир. нестер. гипоаллергенный на неткан. основе 10см*10м №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 20/110см №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов КлиниТест-Мочевина 500мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Паста полировочная Cleanic без фтора туба 100гр мята №1 3183"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Загубник д/эндоскопии ОП стер. полимерн. №1"

    Кол-во: 480

    "Позиция 42"

    "Повязка липкая с атравмат. впитыв. тампоном ОП стер. на нетканной основе 10см/15см №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Зонд желудочный ОП стер. СН 18/110см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Контейнер 1л д/сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходов цвет желтый №1"

    Кол-во: 453

    "Позиция 45"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. р.XL пар №90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. р.L пар №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Перчатки смотр. нестер. нитрил. неопудр. текстур. р.М пар №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Повязка сорбиционная д/глаз ОП стер. 70мм/85мм №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Пластина д/остеосинтеза реконструктивная 96*10*3мм 8 отв. №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный сплошная резьба д.4.0 дл.24мм №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 51"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный сплошная резьба д.4.0 дл.22мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4.0 дл.20мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный сплошная резьба д.4.0 дл.18мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный сплошная резьба д.4.0 дл.16мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Винт д/остеосинтеза спонгиозный полнорезьбовой д.4.0 дл.14мм №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.54мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.28мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.26мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.24мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.52мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.40мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный д.3,5мм дл.34мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Мочеприемник 2000мл прикроватный ОП стер. №1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 65"

    "Электрод д/ЭКГ д/дефибриляции детский ОП №2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/стерилизации плоский в рулоне 100*300мм №1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Кольцо офтальм. д/стабилизации капсулы хрусталика полимерн. твердое 10,6мм/12,9мм №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Термобумага SONY UPT-210BL 210*12,5м №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Перчатки хир. система индикации прокола ОП стер. латексн. неопудр. р.7 пар №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Перчатки хир. система индикации прокола ОП стер. латексн. неопудр. р.8 пар №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Набор реагентов Клиника-Кал д/клинич. анализа кала Компл. №1 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Зубы искусств. д/изготов. съемных конструкций зубных протезов цвет C2 р.25 набор №20"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Набор реактивов д/окраски мазков по методу Циля-Нильсена 100 определений №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 10см/30см №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ для Schiller АТ-101 80мм*70мм*275л №1"

    Кол-во: 29

    "Позиция 76"

    "Мундштук картонный ОП д/спирометрии 27мм*65мм*1мм №1"

    Кол-во: 250

    "Позиция 77"

    "Штифт стоматологич. внутриканальный латунный р. S3 №12"

    Кол-во: 11

    "Позиция 78"

    "Набор реагентов Триглицериды-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. триглицеридов №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Фартук мед. ламинир. ОП нестер. спанбонд пл.40г/м² дл.140см №10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Дез. средство Сайдекс 5л №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Набор реагентов Цоликлон 10мл анти-А д/опред. групп крови фл. №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 50мм*50м вт.19мм внутр.намотка №1"

    Кол-во: 348

    "Позиция 84"

    "Бумага диагр. д/ЭКГ для Hellige Microsmart МАС-500 90мм*90мм*360л №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/45-02 №1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 57мм*23м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 112

    "Позиция 87"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 100мм/200мм №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Тальк медицинский фас. по 1кг №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Проявитель для ручной обраб. мед. ренген. пленок на 15л сухой №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Дез. средство Аламинол 1л №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Набор реагентов СРБ-Ольвекс 12,5мл д/анализатора биохимич. д/опред. С-реактивного белка 100 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Игла спинальная со срезом Квинке ОП стер. G25*0,50мм*88мм №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/12 №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Тест-полоски д/опред. глюкозы в крови №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Восстановитель проявителя 15л д/ручной обработки мед. рентген. пленки сухой №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 110/20 №500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Индикатор паровой стерилизации ОП химич. 120/8 №500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Фиксаж для ручной обраб. мед. ренген. пленок на 15л жидкий конц. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Бинт гипсовый 3м*20см №1"

    Кол-во: 80

    "Позиция 100"

    "Зонд цитощетка с цервикальной щеткой ОП стер. №1"

    Кол-во: 700

    "Позиция 101"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*30м вт.18мм внутр.намотка рулон №1"

    Кол-во: 27

    "Позиция 102"

    "Игла хир. с пружинящим ушком №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 103"

    "Термометр д/складских помещений медицинских TC-7-АМ №1"

    Кол-во: 136

    "Позиция 104"

    "Пробирка вакуумная 5мл с литий-гепарином ОП стер. пластик 13мм/100мм №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 105"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 0,80мм*32мм 1/2 №"

    Кол-во: 48

    "Позиция 106"

    "Материал стомат. пломбировочный 50г пор.+30г жид. №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Штифт внутриканальный нержавеющий р.S2 №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Пленка рентгеновская мед. 25*30 №125"

    Кол-во: 7

    "Позиция 109"

    "Ножницы глазные прямые остроконечные Iris 115мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Марля мед. ОП нестер. фас. по 10м пл. 36г/м2 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 111"

    "Вата мед. хир. нестер. 250г гигроск. хлопк. №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 112"

    "Проявитель и регенератор маш. обраб. 2*20л №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Салфетки марлевые мед. стер. восьмислойные 5см*5см №10"

    Кол-во: 58

    "Позиция 114"

    "Пластырь мед. на тканевой основе 2см*500см №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "Наконечник д/кружки Эсмарха ОП стер. д/детей 6,7*105 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 116"

    "Анализатор паров этанола Drivesafe II в выдыхаемом воздухе №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Пробирка вакуумная 2мл с К3 ЭДТА 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 25

    "Позиция 118"

    "Раствор красителя МиниМед-М-Г 1л эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду №1 12005702"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Раствор красителя МиниМед-Р 1л Азур-Эозин по Романовскому №1 12000101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Материал стомат. гемостатич. антисептич. 10г №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Перчатки хир. стер. латексн. неопудр. текстур. с валиком анатом. р.7,5 пар №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 122"

    "Инструмент урогенитальный щетка Цервекс-браш ОП стер. дл.200мм №1"

    Кол-во: 500

    "Позиция 123"

    "Набор реагентов д/опред. С-реактивного белка латекс-тест 250опр. t 2-8C №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Пробирка 200мкл д/взятия капиллярной крови с ЭДТА №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Скальпель офтальм. д/тоннельного разреза с защ. колпачком 2,2мм №6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 126"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. повыш. прочн. р.XL пар №25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. повыш. прочн. р.М пар №25"

    Кол-во: 99

    "Позиция 128"

    "Бор стомат. с алмазной головкой д/турбинного наконечника №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 129"

    "Пробирка вакуумная 2,7мл с цитратом натрия 3,8% ОП стер. пластик 13мм/75мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Набор реагентов Мочевина-ДДС 100мл д/анализатора биохимич. д/опред. мочевины №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Гель д/ЭКГ, ЭЭГ,РЭГ и дефибриляции 250г №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 132"

    "Трубка трахеостомическая силикон. ПВХ без манжеты ID 4,0мм дл.40мм, б/коннектора №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/CTG Bionet Fetacare 151мм*25м вт.18мм внутр. намотка №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 134"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 30см/40см №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 18см/24см №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Пленка рентгеновская мед. синечувств. 13см/18см №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Набор реагентов Микроальбумин-Ново 57мл д/анализатора биохимич. д/опред. микроальбумина №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Игла хир. нестер. д.0,6мм дл.36мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 139"

    "Скальпель хир. с пластик. ручкой ОП стер. из нерж. стали р.22 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 140"

    "Материал стомат. пломбировочный 2,2г композит. светоотв. комплект А2, А3, В2, ОА2 шпр. №4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Катетер урологич. ОП стер. женский СН 14/20см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 16/40см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 143"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 14/40см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Дез. средство Скиния-ОП 1л кожный антисептик оранжевый №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Канюля в/в с инъекцион.портом ОП стер. д/длительн.применения G24 дл.19мм №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 146"

    "Материал стомат. пломбировочный д/реставрации полостей 4г цвет А2 шпр. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Комплект белья хир. ОП стер. д/ангиографии СКГ кардиоваскулярный №1"

    Кол-во: 96

    "Позиция 148"

    "Подушка д/забора крови 250*150*50мм №1"

    Кол-во: 38

    "Позиция 149"

    "Материал стомат. А3 комп. 0,25г №20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 150"

    "Материал хир. шовный Полипропилен моно стер. нить 20см р.10/0 игла атравм. 0,23*15,3см 2Ш синий №12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Материал хир. шовный Даклон мононить стер. нить 75см, р.4/0, метрич.1,5 игла реж. 16мм 3/8 №1"

    Кол-во: 96

    "Позиция 152"

    "Пластырь фиксирующий мед. 1,25см*500см рулон №24"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Материал стомат. 15мл жидкость гемостатическая №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Протектор роговицы 2мл вискоэластичный №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 155"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 16/18см №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Очки защитные открытые №1 1S-12.4.230.1SF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 157"

    "Индикаторы ОЭ к системе низкотемп. стерилиз. Anprolene №25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Маска мед. лицевая мед. трехслойная на резинках №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Пленка рентгеновская мед. д/стоматологии интраоральная 30,5мм/40,5мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "Набор реагентов д/опред. СА-19-9-ИФА-БЕСТ №1 T-8470"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Пакет бумажн самоклеющ с инд. д/пар. и газ. стерилизации Eurosteril 90*250мм №200"

    Кол-во: 15

    "Позиция 162"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации крафт 200мм/330мм №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации крафт 150мм/280мм №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Пакет бумажный самоклеющ. д/паровой и воздушной стерилизации крафт 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Пакет бумажный самоклеющ. с индикатором д/стерилизации белый влагопрочный ПС-ВЗ-1 150мм/250мм №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Эндопротез-сетка д/восстановит. хирургии полипропилен. ОП стер. стандарт 15см/10м №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Материал стомат. Эстелайт Флоу Квик ОА2 шприц 3,6 гр №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 168"

    "Материал стомат. Эстелайт Сигма Пастериор РА2 4,2гр №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 169"

    "Материал стомат. Эстелайт Сигма набор шприц 3,8г №6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Устройство д/вливания в малые вены тип Бабочка G23 №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 171"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 0,80мм*28мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 172"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 1,1*50мм 3/8 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 173"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 0,8*28мм 3/8 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 174"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком изогнутая 0,80мм*32мм 3/8 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 175"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком изогнутая 0,90мм*36мм 3/8 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 176"

    "Материал стомат. пломбировочный светоотверждляемый 4,5г набор шпр №6"

    Кол-во: 28

    "Позиция 177"

    "Материал стомат. Меридиан пломбировочный композит. световой В2 4г шпр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Материал стомат. Меридиан пломбировочный композит. световой А3,5 4г шпр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Материал стомат. 8г*8мл д/пломбир.каналов №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 180"

    "Щипцы стомат. верхние д/удаления резцов и клыков р.2 №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Фреза стомат. с двойной нарезкой особо мелкая №1"

    Кол-во: 648

    "Позиция 182"

    "Фреза стомат. ТВС с двойной нарезкой мелкая №1"

    Кол-во: 186

    "Позиция 183"

    "Материал хир. шовный Полисорб стер. нить 90см, р.2, метрич.5 игла колющ. 48мм 1/2 №36"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Материал хир. шовный Монокрил стер. нить 70см, р.3/0, метрич. 2 игла колющ. 17мм 1/2 №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Материал хир. шовный Монокрил стер. нить 45см, р.6/0, метрич.0.7 игла Прайм-обратнорежущ. 13мм 3/8 №12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Дез. средство Миросептик 0,1л кожный антисептик №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Емкость-контейнер д/колюще-режущих мед. отходов класса Б 1,1л ЕК-01 №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 188"

    "Емкость-контейнер 0,5л д/колюще-режущих мед. отходов класса Б №1"

    Кол-во: 478

    "Позиция 189"

    "Емкость-контейнер д/колюще-режущих мед. отходов класса Б 0,25л ЕК-01 №1"

    Кол-во: 200

    "Позиция 190"

    "Дез. средство Авансепт Актив 1л №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Дез. средство 3Е- Zyme 10л тройной ферментный очиститель №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 1,10мм*30мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 193"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 1,20мм*35мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 194"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 1,30мм*40мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 195"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 1,10мм*50мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 196"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 1,20мм*55мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 197"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком полукруг. 0,70мм*22мм 1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 198"

    "Игла хир. изогнутая обратно-режущая 0,70*25мм окр.1/2 №1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 199"

    "Материал стомат. RelyX U200 универсальный цемент д/фикс. 11г №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 200"

    "Инструмент стомат. эндодонтический Про-Эндо Н-Файл р.15 дл.31мм №6"

    Кол-во: 68

    "Позиция 201"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 0,6*22мм 1/2 №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 0,6*30мм 1/2 №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 1*40мм 3/8 №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 204"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 1*45мм 3/8 №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 205"

    "Материал стомат. пломбировочный 2г №2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 206"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы, кетонов в моче №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 207"

    "Набор реагентов д/опред. тироксина Тироид ИФА-свободный Т4 №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Система инфузионная ОП пластик. игла 0,8*40мм 21G №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 209"

    "Салфетки марлевые мед. стер. двухслойные 16см*14см №20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Набор реагентов д/анализатора биохимич. BS д/опред. холестерина №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Гель для УЗИ Медиагель высокой вязкости бесцветный 5кг канистра №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Ножницы глазные прямые для снятия швов 110мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Спрей смазочный 650мл д/стомат. наконечников №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 214"

    "Скарификатор с боковым копьем д/кожи ОП стер. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 215"

    "Ножницы глазные д/снятия швов прямые 110мм №1 Н-56"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 0,7*25мм 3/8 №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 217"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. женский СН 10/18см №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 218"

    "Зубы искусств. д/изготов. съемных конструкций зубных протезов цвет C3 р.26 набор №20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 219"

    "Лезвие д/скальпеля хир. ОП стер. из высокоуглерод. стали р.23 №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Игла хир. нестер. с пружинящим ушком 1*40мм 1/2 №12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Материал хир. шовный Капрон стер. нить 75см, р.3/0, метрич.2, круч. игла колющ. 30мм 1/2 №25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Бор стомат. с алмазной головкой д/турбинного наконечника №1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 223"

    "Набор реагентов СА-125-ИФА-Бест д/опред. антигена СА-125 96 опр. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Полоски индикаторные Дезиконт-Бактол форте №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Дез. средство Терецид 1л №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 226"

    "Брекет керамич. д/нижней челюсти №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 227"

    "Брекет д/нижней челюсти с крючком №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 228"

    "Брекет д/верхней челюсти с крючком №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 229"

    "Подушка кислородная 40л №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Шпатель д/языка деревянный ОП стер. 18мм/150мм №1"

    Кол-во: 13400

    "Позиция 231"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 12/40см №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 90

    "Позиция 233"

    "Перчатки хир. система индикации прокола ОП стер. латексн. неопудр. р.6 пар №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Зонд силиконовый д/остан. кровотеч. из вен пищевода тип Блэкмора д.6мм дл.1000мм №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Штрипс стомат. д/шлиф. и полиров. №150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Дез. средство Клиндезин Экстра 5л №1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 237"

    "Ланцет атравматический норма, зеленый 1,8мм 21G №200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Лезвие хир. углеродистая сталь ОП стер. р.22 №1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 239"

    "Активатор для Лизоформина-3000 10% 100мл №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "Винт д/остеосинтеза кортикальный титан д.4,5мм дл.44мм №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 241"

    "Канюля глазная 0,4*22 №1"

    Кол-во: 139

    "Позиция 242"

    "Тест-полоски д/анализа мочи Dirui H10 №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 243"

    "Тест-полоски Пентафан д/анализа мочи №50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 244"

    "Контур дых. гладкоствольный стандартный CVA150/S №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Шпатель мед. дерев. ОП стер. 140*18мм №1"

    Кол-во: 551

    "Позиция 246"

    "Халат хир. ОП стер. смс пл.42г/м2 р.48-50 дл.140см №1"

    Кол-во: 593

    "Позиция 247"

    "Комплект белья хир. №363 стер. ОП №1"

    Кол-во: 150

    "Позиция 248"

    "Материал стомат. д/пломбир.каналов 20г+10мл №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Емкость-контейнер д/сбора острого инструментария класса Б 0,25л желтый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Инструмент стомат. эндодонтический р.08 дл.25мм №6"

    Кол-во: 128

    "Позиция 251"

    "Раствор промывающий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 252"

    "Раствор лизирующий Юни-Гем 1л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Разбавитель изотонич. Юни-Гем 10л д/анализатора гематологич. фл. №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Набор реагентов д/опред. активности альфа-амилазы д/анализаторов BS №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Набор реагентов 304мл д/анализатора биохимич. BS д/опред. АлАт №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Набор реагентов 304мл д/анализатора биохимич. BS д/опред. АсАт №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Набор реагентов д/опред. глюкозы в крови д/анализаторов BS №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "Набор реагентов д/анализатора BC Креатинин №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 259"

    "Набор реагентов Фибриноген-тест д/опред. фибриногена №10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Зонд-тампон дерево+хлопок ОП стер. в пробирке 12мм/150мм №1"

    Кол-во: 315

    "Позиция 261"

    "Ротор реакцион. д/анализаторов Random Access №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "Краситель офтальм. трипановый синий BluRhexis 1мл №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 263"

    "Набор реагентов 5мл Калия теллурит 2 % р-р д/выделения микроорганизмов №1"

    Кол-во: 17

    "Позиция 264"

    "Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела д/опред. антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 96 опр. №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Пробирка лабораторная 14мм/120мм №1"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 266"

    "Пленка д/заключения гистологич. препарата SCA Cov.Film к аппарату Sakura Tissue-Tek Film 70м №14770"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. анатом. р.7,5 пар №1"

    Кол-во: 1089

    "Позиция 268"

    "Перчатки хир. стер. латексн. опудр. анатом. р.6,5 пар №1"

    Кол-во: 795

    "Позиция 269"

    "Кювета д/анализатора САПФИР №60 20.07.01.26"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Чашка Петри стер. пластик. 90*14 №1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 271"

    "Устройство д/дренирования ран с баллоном 250см.куб ОП №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 272"

    "Наконечник 0,5-250 мкл ОП к дозаторам пипеточным №1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Катетер д/эмболэктомии тип Фогарти ОП стер. 6F/80см №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "Кювета реакционная д/анализаторов однораз. BS-300 Mindray №1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Катетер урологич. типа Нелатон ОП стер. СН 18/40см №1"

    Кол-во: 55

    "Позиция 276"

    "Капилляры с фиксир.меткой разлома 20 мкл №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Микрокювета коагуолологическая 250мкл ОП №1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 278"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. стандарт. 110мм*20м рулон №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 279"

    "Фильтр дых. тепловлагообм. с портом luer lock стер. №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "Скальпель офтальм. копьевидный с защ. колпачком G20/1,2мм №6"

    Кол-во: 120

    "Позиция 281"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*140мм*142л №1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 282"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 110мм*140мм*200мм №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 283"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 110мм*30м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 284"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. 57мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 110

    "Позиция 285"

    "Бумага д/УЗИ Sony 210мм*25м UPP-210HD рулон №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Мундштук д/алкотестера ОП №1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 287"

    "Халат хир. ОП стер. смс пл.42г/м2 р.52-54 дл.140см №1"

    Кол-во: 171

    "Позиция 288"

    "Халат хир.манжета ОП стер. смс пл.42гр/м² р.48-50 дл.140см №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 289"

    "Простыня хир. ОП нестер. голубая с перфорацией спанбонд в рулоне пл.25 80см*200см №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 290"

    "Простыня операц. большая ОП стер. смс пл.42гр/м² 140см*210см №1"

    Кол-во: 926

    "Позиция 291"

    "Пеленка хир. ОП стер. 70см*80см, спанлейс пл.60г/м2 №1"

    Кол-во: 404

    "Позиция 292"

    "Комплект белья хир. универсальный №2б Премиум стер. детский №1"

    Кол-во: 37

    "Позиция 293"

    "Комплект белья д/травматологии и ортопедии №4в стер. ОП №1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 294"

    "Комплект белья хир. ОП стер. тип-1б кардиоваскулярный №1"

    Кол-во: 475

    "Позиция 295"

    "Комплект белья хир. ОП стер. тип-16д кардиоваскулярный №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 296"

    "Комплект белья хир. ОП стер. тип-16в кардиоваскулярный №1"

    Кол-во: 140

    "Позиция 297"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. б/сетки 57мм*20м вт.12мм наруж.намотка рулон №1"

    Кол-во: 24

    "Позиция 298"

    "Жидкость электродная контактная д/ЭКГ УНИСПРЕЙ 0,2кг №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 299"

    "Мочеприемник прикроватный со спускным краном 2л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 300"

    "Емкость 200мл ОП д/рентгеноконтраст. веществ к инъекторам Vistron CT CTP 200-FLS TRI-PAK №1"

    Кол-во: 39

    "Позиция 301"

    "Тест-полоски Micral-Test д/опред. микроальбумина в моче иммунолог. полуколич. опред. №30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Тест-полоски д/опред. антигена энтеровируса Enterovirus One-step assay кассеты №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "Рулон с индикатором д/плазменной стерилизации плоский 120мм/70м №1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 304"

    "Полоски индикаторные Биоскан д/опред. глюкозы, белка и рН в моче №100"

    Кол-во: 108

    "Позиция 305"

    "Пакет комбинир. самоклеющ. д/паровой и газовой стерилизации со складкой 150мм/60мм/400м №500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "Салфетки марлевые мед. стер. 7,5см*7,5см №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 307"

    "Лента регистрац. бумажн. тепл. д/ЭКГ 210мм*300мм*150л №1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 308"

    "Перчатки смотр. нестер. латексн. неопудр. текстур. р.XS пар №50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 309"

    "Пакет ПЭ ОП д/мед. отходов класса А белый 60см*100см №1"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 310"

    "Бинт гипсовый 3м*15см №1"

    Кол-во: 100

    "Позиция 311"

    "Набор реагентов Ренампластин 8мл д/опред. протромбинового времени №1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 312"

    "Катетер в/в стер. 24G №1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 313"

    "Набор д/катетеризации вен 1,6*1,0-0,8 №1"

    Кол-во: 1

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